Schrecklicher Unfall: Mann unter Bus eingeklemmt

Am Montag ereignete sich in der Grazer Innenstadt ein dramatischer Vorfall, als ein Regionalbus einen Passanten erfasste und anschließend gegen eine Geschäftsfassade krachte. Zwei weitere Fahrzeuge wurden in das verheerende Szenario hineingezogen, was die Situation zusätzlich komplizierte.

In einem beeindruckenden Einsatz leistete die Berufsfeuerwehr schnelle und effektive Hilfe. Mit ihrem hydraulischen Rettungsgerät, dem sogenannten Spreizer, hoben sie den schweren Bus an und befreiten den unter dem Fahrzeug eingeklemmten Mann. Obwohl ein Hebekissen vorbereitet worden war, war dessen Einsatz schlussendlich nicht notwendig.

Die Rettungsaktion war aufwendig und erforderte die Anwesenheit von 17 Feuerwehrleuten, die mit vier Fahrzeugen im Einsatz waren. Darunter befanden sich ein Kommandofahrzeug, zwei Löschfahrzeuge und ein Schweres Rüstfahrzeug (SRF).

schneller Einsatz

Dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte der Mann sofort vom Notarzt und dem ÖRK-Team versorgt werden. Trotz der dramatischen Umstände war er ansprechbar, was auf eine hoffnungsvolle Prognose hindeutet.

Dieser Vorfall unterstreicht einmal mehr die Bedeutung und den unverzichtbaren Einsatz unserer Rettungskräfte. Sie stehen Tag für Tag bereit, um in solchen Notfällen schnell und effizient zu handeln und Leben zu retten. Unser Dank und unsere Anerkennung gelten ihnen.

Zum aktuellen Zeitpunkt laufen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch.