Die Moskauer Polizei hat einen unter Alkoholeinfluss stehenden Mann festgenommen, weil er versucht hatte, den Leichnam von Wladimir Lenin aus dem Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau zu stehlen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht am 6. Februar. Ein Mann versuchte, in das Lenin-Mausoleum einzubrechen, in dem der Leichnam des Revolutionsführers Lenin aufgebahrt ist, um den Leichnam zu entwenden. Er wurde von der Polizei am Tatort festgenommen. Wie sich später herausstellte, stand der Mann unter starkem Alkoholeinfluss, wird eine anonyme Polizeiquelle von der Nachrichtenagentur „Tass“ zitiert.

Der Mann riss an der Tür auf versuchte gewaltsam einzubrechen, als er von den Beamten in Gewahrsam genommen wurde. Zum Tatort wurde die Rettung gerufen, und die Ärzte stellten fest, dass der Mann eine durch Alkoholeinwirkung verursachte psychische Störung hatte.