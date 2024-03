Billa, Interspar & Co. rufen dieses Produkt zurück (FOTO)

Die renommierte Lebensmittelmarke Dr. Oetker hat eine Warnung für alle Smoothie-Liebhaber ausgesprochen: Ein bestimmtes Produkt aus ihrem Sortiment könnte mit Mykotoxinen kontaminiert sein und stellt somit eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar. Es handelt sich um die „Smoothie Bowl mit Erdbeer, Banane, Aronia und Leinsamen“, die vorsorglich aus dem Handel genommen und zurückgerufen wird.

Die besorgniserregende Substanz, die in den betroffenen Produkten gefunden wurde, ist Patulin. Ein Mykotoxin, das von bestimmten Schimmelpilzarten produziert wird und bei Verzehr gesundheitliche Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Verdauungsstörungen auslösen kann.

Geld zurück

Die betroffene „Smoothie Bowl“ wurde in 200g-Bechern verkauft und ist seit Januar 2024 in Deutschland, Österreich und Finnland im Handel erhältlich. Dr. Oetker hat die Verbraucher dringend gebeten, das Produkt nicht zu verzehren und es an den Ort zurückzubringen, an dem es gekauft wurde. Die Rückerstattung des Kaufpreises ist dabei garantiert.

(FOTO: AGES)

Dies ist nicht das erste Mal, dass Dr. Oetker mit einem Produktrückruf konfrontiert ist. In der Vergangenheit musste das Unternehmen bereits eine bestimmte Sorte Tiefkühlpizza aus dem Verkehr ziehen, weil der Verdacht auf Plastikteile in dem Produkt bestand. Darüber hinaus gab es auch bei anderen Snack-Produkten Rückrufe, etwa aufgrund von Schimmelgefahr bei einem Strudelteig und der Möglichkeit von Metallstücken in einer bekannten Keks-Marke.

Das Unternehmen hat sich bei seinen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt und bietet bei weiteren Fragen eine Hotline an. Die Telefonnummer für Rückfragen lautet 0521/155-2619.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Vorfälle zu einer verstärkten Kontrolle der Lebensmittelproduktion führen und die Verbraucher in Zukunft vor solchen Gesundheitsrisiken geschützt sind. In der Zwischenzeit sollten alle, die eine „Smoothie Bowl mit Erdbeer, Banane, Aronia und Leinsamen“ von Dr. Oetker zu Hause haben, das Produkt sicherheitshalber entsorgen oder zurückgeben.