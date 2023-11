Billa, Penny & Co.: REWE eröffnet neuen Supermarkt

In Graz sind derzeit noch die abschließenden Arbeiten im Gange, aber in der kommenden Woche wird die erste vegane Billa-Filiale der Steiermark am Joanneumring eröffnet.

Nach dem erfolgreichen Start der ersten „Pflanzilla“-Filiale auf der Wiener Mariahilfer Straße war es nur eine Frage der Zeit, bis eine zweite Filiale folgen würde. Derzeit verbirgt sich der eigenständige 100-Quadratmeter-Store noch hinter einer Sichtschutzwand. Ein Blick hinein verrät jedoch: Hier wird bereits intensiv gearbeitet, denn rund 2.000 rein vegane Produkte werden derzeit eingeschichtet. Die offizielle Eröffnung des Geschäfts am Joanneumring 16 ist für den 9. November 2023 geplant.

Angebot erweitert

„Billa Pflanzilla“ erweitert sein Angebot über das gewohnte Sortiment hinaus. Neben den bekannten Produkten gibt es auch Waren, die bisher nicht in den Regalen von Billa oder Billa Plus zu finden waren, darunter ausgewählte Obst- und Gemüsesorten. Artikel, die besonders gut ankommen, sollen in Zukunft auch in den regulären Filialen erhältlich sein.

Eröffnung in Wien-Neubau

Elke Wilgmann, Marketing-Chefin bei Rewe, enthüllte während der Eröffnung in Wien-Neubau, dass Billa eine führende Position im Bereich pflanzenbasierter Ernährung anstrebt. Dies schließt eine Erweiterung des Angebots an entsprechenden Eigenmarken wie Vegavita und Ja! Natürlich mit ein.