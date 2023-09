Bis zu 29 Grad: Jetzt kommt die Hitzewelle zurück!

Die kommenden Tage halten für uns ein Wetterdrama bereit: Nach sonnigen und warmen Tagen stürzt das Thermometer am Wochenende dramatisch ab.

In den nächsten Tagen erwartet uns zunächst ein sonnenverwöhntes Österreich. Nachdem sich die Nebelfelder, insbesondere in den inneralpinen Regionen, am Mittwoch aufgelöst haben, erfreuen wir uns landesweit an strahlendem Sonnenschein. Ein paar Quellwolken, die sich vor allem über den Bergen bilden, halten die Spannung aufrecht, doch die Regenneigung bleibt gering. Der Wind aus Ost bis Süd weht mäßig am östlichen Alpenrand, sonst hält er sich zurück. Mit Frühtemperaturen zwischen 7 und 14 Grad und Tageshöchsttemperaturen von 22 bis 28 Grad steht uns ein angenehmer Tag bevor.

Der Donnerstag folgt dem sonnigen Beispiel. Nach der Auflösung lokaler Nebel- oder Hochnebelfelder, insbesondere im inneralpinen Bereich, lässt die Sonne ihre Strahlen auf uns nieder. Über den Bergen und im Süden bilden sich einige stärkere Quellwolken, doch abgesehen von Osttirol entwickeln sich daraus kaum Schauer. Der Wind aus Südost bis Südwest bläst im Osten und in einigen Föhnstrichen zeitweise recht lebhaft. Frühtemperaturen zwischen 8 und 17 Grad sowie Tageshöchsttemperaturen von 22 bis 29 Grad versprechen einen weiteren warmen Tag.

Doch am Freitag kippt das Wetter. Eine Kaltfront erfasst nach und nach große Teile Österreichs. In der Westhälfte dominiert von Beginn an starke Bewölkung, und es regnet immer öfter, teils schauerartig und kräftig, vor allem in Vorarlberg und Tirol. Weiter nach Osten lässt die Sonne sich noch länger blicken, bevor sich am Nachmittag örtlich Regenschauer und einzelne Gewitterzellen bilden. Der Wind bläst aus uneinheitlichen Richtungen, sowohl der Südwind etwa im Burgenland als auch der Nordwestwind können mit Störungsdurchzug kurzzeitig lebhaft auffrischen. Mit Frühtemperaturen von 11 bis 18 Grad und Tageshöchsttemperaturen von 16 bis 29 Grad, je nach Region, wird der Temperaturunterschied bereits spürbar.

Temperatursturz am Wochenende

Dann der Schock: Am Wochenende kommt der Temperatursturz. Es wird deutlich kühler, die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei rund 22 Grad. Packen Sie also Ihre warmen Sachen aus, der Herbst klopft an die Tür.

So wechselhaft wie das Leben, so wechselhaft ist das Wetter. Genießen Sie die sonnigen Tage, bevor der Temperatursturz einsetzt. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich.