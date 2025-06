Bis zu 33 Grad: So heiß wird es in Österreich!

Sonnenschein dominiert, Temperaturen klettern auf bis zu 33 Grad – Österreich erlebt eine sommerliche Woche mit nur vereinzelten Gewittern im Bergland.

Die gesamte Woche steht unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets, das für weitgehend stabile Verhältnisse sorgt. Bei reichlich Sonnenschein klettern die Temperaturen nach oben, während vereinzelte Schauer zunächst nur im Bergland auftreten. Die am Mittwoch durchziehende schwache Kaltfront bringt kaum nennenswerte Wetteränderungen. Erst gegen Ende der Woche nimmt die Gewitterneigung wieder zu.

Der Dienstag startet vielerorts sonnig, wobei sich letzte Wolkenreste in den inneralpinen Regionen rasch auflösen. Im Tagesverlauf ziehen über dem Norden und Osten zunehmend Wolkenfelder auf, während sich über den Gebirgsregionen Quellwolken bilden. Die Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter bleibt jedoch gering – am ehesten könnte es nachmittags über den Tauern oder Lienzer Dolomiten kurzzeitig regnen. Bei leichtem bis mäßigem Südwestwind erreichen die Temperaturen Werte zwischen 22 und 29 Grad.

Wetterumschwung Mittwoch

Der Mittwoch präsentiert sich besonders im Westen und Süden mit ausgiebigem Sonnenschein, während im Nordosten dichtere Wolkenformationen durchziehen. In der Region vom Mühlviertel und Waldviertel bis zum Wienerwald steigt um die Mittagszeit vorübergehend das Schauerrisiko an. Die Quellwolken über den Alpen bleiben hingegen weitgehend niederschlagsfrei. Im Donauraum und den östlichen Landesteilen macht sich ein lebhafter Nordwestwind bemerkbar. Die Höchsttemperaturen staffeln sich von Nord nach Süd zwischen 20 und 30 Grad.

Am Donnerstag verwöhnt an der Alpennordseite von früh an reichlich Sonnenschein die Region. Im Süden und Südosten halten sich anfangs noch einige Wolkenfelder, die im Laufe des Tages aber der Sonne weichen. Niederschläge bleiben weitgehend aus – eine minimale Gewittergefahr besteht allenfalls im Gebiet von der Silvretta bis zu den Tauern. Im Donauraum frischt ein spürbarer Ostwind auf. Die Temperaturen erreichen zwischen 23 Grad im Waldviertel und sommerliche 32 Grad im Tiroler Oberland.

Sommerliche Höchstwerte

Der Freitag setzt die sommerliche Witterung fort, wobei abseits der Alpen oft ungetrübter Sonnenschein dominiert. Ab Mittag entwickeln sich über den Bergen Quellwolken, die im westlichen Bergland örtlich begrenzte Gewitter auslösen können. Dabei sind punktuell erhebliche Regenmengen möglich, während der Großteil des Landes trocken bleibt. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus vorwiegend östlichen Richtungen steigen die Temperaturen auf 25 bis 33 Grad, mit den höchsten Werten in den westlichen Tallagen.

