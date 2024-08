Bis zu 34 Grad: In Österreich wird es „außergewöhnlich warm“

Eine heftige Hitzewelle steht vor der Tür und bereitet Österreich auf Temperaturen jenseits von 30 Grad vor. Ein Blick auf eine aktuelle Wettergrafik offenbart, dass Wien besonders betroffen sein wird.

Laut den neuesten Prognosen von Wetterexperten werden die Temperaturen in Wien und anderen Teilen Österreichs in der kommenden Woche stark ansteigen. Experten von UBIMET weisen darauf hin, dass die vergangenen 15 Jahre in Wien deutlich wärmer waren als im langjährigen Durchschnitt. Ein schwarzer Strich auf einer neuen Grafik für das Jahr 2024 zeigt eine erhebliche Abweichung von mehr als 3 Grad Celsius im Vergleich zu früheren Jahren.

Rot und Blau

„Die Farbskala reicht von Dunkelblau bis Dunkelrot,“ erklärt UBIMET-Experte Sebastian Koblinger gegenüber der Zeitung „Heute“. „Wenn ein Jahr wärmer ist als die Vergleichsperiode, färbt sich der Streifen Rot. Ist es kühler, tendiert die Farbe Richtung Blau.“

Wetterprognose

Die Sonne dominiert am Samstag den Himmel über den meisten Regionen Österreichs. Über Teilen Oberösterreichs bis ins Nordburgenland ziehen tagsüber einige Wolkenfelder, während sich über den Bergen Quellwolken bilden. Im südlichen Bergland besteht am Nachmittag eine geringe Chance auf Schauer und Gewitter, meistens bleibt es jedoch trocken. Mit Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad bleibt es sommerlich heiß.

Der Sonntag bringt durchgehend sonniges Wetter, häufig ganz ohne Wolken. Nur über den Bergen können sich im Laufe des Tages einige Quellwolken bilden. In den flachen Regionen bleibt es trocken; bestenfalls könnte am Alpenhauptkamm ein vereinzeltes Hitzegewitter entstehen. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 28 bis 34 Grad.

Auch am Montag erwartet uns hochsommerliches Wetter. Im Laufe des Nachmittags können sich vom Arlberg bis zu den Tauern lokale Schauer oder Gewitter bilden, aber die meisten Gegenden bleiben freundlich und trocken. In der Nacht werden im östlichen Bergland vereinzelt Gewitter prognostiziert. Die Temperaturen erreichen erneut Werte zwischen 28 und 34 Grad.