USA besiegt: Serbische „Delfini“ stehen im Finale!

Die serbische Wasserball-Nationalmannschaft hat sich für das Finale der Olympischen Spiele qualifiziert. Im Halbfinale besiegte das Team die Vereinigten Staaten mit einem souveränen 10:6. Damit konnten die serbischen Spieler Revanche für die Niederlage der Basketball-Nationalmannschaft im Halbfinale der Olympischen Spiele nehmen. Am Sonntag treffen sie im Kampf um die Goldmedaille auf den Sieger des Duells zwischen Kroatien und Ungarn.

Von Beginn an entwickelte sich eine spannende und hart umkämpfte Partie. Die Amerikaner gingen durch einen Treffer von Marko Vavic in Führung, doch Nikola Jaksic glich schnell aus. Ryder Dood brachte die USA mit einem Treffer im Überzahlspiel wieder in Führung, bevor Sava Randjelovic den letzten Treffer des ersten Viertels zum 2:2 erzielte. Besonders auffällig war die Leistung des amerikanischen Torwarts Adrian Weinberg in diesem Abschnitt.

Im zweiten Viertel glänzten die serbischen Spieler besonders. Die Amerikaner hatten bei fast jedem Angriff einen Spieler in Überzahl, doch die serbische Verteidigung stand solide und ließ kaum Chancen zu. Auch im Angriffsspiel begann es besser zu laufen. Nikola Dedovic erzielte zwei Tore in diesem Abschnitt, und Nikola sowie Petar Jaksic trafen je einmal. Die amerikanischen Treffer kamen von Luca Cupido und Ben Hallock. Serbien führte zur Halbzeit mit 6:4.

Auch im dritten Viertel setzte sich das harte Ringen fort, das mit einem Ergebnis von 2:2 endete. Serbien konnte sich zweimal eine Drei-Tore-Führung erarbeiten (7:4 und 8:5), doch die Amerikaner kamen jeweils zurück. Nikola Dedovic und Nemanja Vico trafen für Serbien, während Marko Vavic und Alex Bowen für die USA erfolgreich waren.

Sieg im letzten Viertel

Im letzten Viertel kontrollierte Serbien das Spiel souverän. Durch Tore von Nikola Dedovic und Nikola Jaksic erhöhte das Team auf den Endstand von 10:6 und sicherte sich den Einzug ins Finale. Nikola Dedovic war mit vier Treffern der beste Torschütze, gefolgt von Nikola Jaksic mit drei Toren. Sava Randjelovic, Petar Jaksic und Nemanja Vico trugen jeweils ein Tor bei.

Bei den Amerikanern war Marko Vavic mit zwei Toren der erfolgreichste Schütze. Ryder Dood, Luca Cupido, Ben Hallock und Alex Bowen trafen jeweils einmal.

Lesen Sie auch: Serbien vs. USA: Basketballspiel geht in die Geschichte ein!Die serbische Basketball-Nationalmannschaft zeigt bei den Olympischen Spielen 2024 eine beeindruckende Leistung gegen die USA.

Serbien vs. USA: Basketballspiel geht in die Geschichte ein!Die serbische Basketball-Nationalmannschaft zeigt bei den Olympischen Spielen 2024 eine beeindruckende Leistung gegen die USA. Läufer bleibt nach Sturz bewusstlos liegen (VIDEOS+FOTOS)Bei den Olympischen Spielen in Paris stürzt der äthiopische Hindernisläufer Lamecha Girma schwer. Er bleibt bewusstlos liegen.

Läufer bleibt nach Sturz bewusstlos liegen (VIDEOS+FOTOS)Bei den Olympischen Spielen in Paris stürzt der äthiopische Hindernisläufer Lamecha Girma schwer. Er bleibt bewusstlos liegen. OnlyFans-Athletin Newman gewinnt Bronze und twerkt (VIDEO)Alysha Newman, Kanadas Stabhochsprung-Ikone, bricht den nationalen Rekord bei den Olympischen Spielen und gewinnt Bronze.

Aufstellungen

Serbien: Radoslav Filipovic, Dusan Mandic, Strahinja Rasovic, Sava Randjelovic, Milos Cuk, Nikola Dedovic, Radomir Drasovic, Nikola Jaksic (Kapitän), Nemanja Vico, Nemanja Ubovic, Petar Jaksic, Viktor Rasovic, Vladimir Misovic.

Trainer: Uros Stevanovic

USA: Adrian Weinberg, Marko Vavic, Alex Obert, Hannes Daube, Luca Cupido, Ben Hallock (Kapitän), Dylan Woodhead, Alex Bowen, Chase William Dodd, Ryder Dood, Max Irving, Drew Holland, Johnny Hooper.

Trainer: Dejan Udovicic