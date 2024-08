Hund fällt aus 5. Stock und erschlägt Dreijährige (VIDEO)

In einem schockierenden Vorfall in Indien kam ein vierjähriges Mädchen ums Leben, als ein Hund aus einem Gebäude fünf Stockwerke tief stürzte und auf sie landete. Janina Rößler berichtet für unsere Zeitung über diese tragische Begebenheit.

Tödliche Verletzungen

Am Dienstag, um etwa 13.50 Uhr, waren das Mädchen und ihre Mutter in einer engen Straße in Indien unterwegs, als der Hund plötzlich von einem nahegelegenen Gebäude fiel und genau auf dem Kind landete. Laut einem Bericht der „The Times of India“ geschah der Vorfall völlig unerwartet.

Das Kind erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Tragischerweise konnten die Ärzte nichts mehr für das Mädchen tun und erklärten sie wenig später für tot.

Video zeigt Verwirrung des Hundes

Ein Video, das den schockierenden Moment festhält, zeigt, wie der Hund nach dem Aufprall benommen auf dem Boden liegt, bevor er sich unsicher aufrappelt und verwirrt auf der Straße steht. Das Video lässt offen, wie schwer der Hund bei dem Sturz verletzt wurde oder ob er das Unglück überlebte.

Ermittlungen der Polizei

Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine klare Ursache für den Sturz des Hundes konnte allerdings noch nicht festgestellt werden. Es ist bislang unklar, ob der Hund absichtlich aus dem Fenster geworfen wurde oder ob er aus eigenem Antrieb herausgesprungen ist. Die Ermittlungen dauern an.