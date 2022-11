Bis zu 80.000 Euro: Vergoldeter Silvesterauftritt der Balkan-Sänger

Viele Promis werden zum Jahreswechsel gut verdienen und haben ihre Auftritte schon lange geplant. Auf der Liste der bestbezahlten Musiker steht auch Lepa Brena, die in einer Nacht um 80.000 Euro reicher wird, während Aca Lukas und Aco Pejovic jeweils 70.000 Euro kassieren!

“Belgrad hat diesmal das beste Angebot. Anfang des Jahres arrangierte Lepa Brena für 80.000 Euro einen Auftritt in einem Restaurant in der serbischen Hauptstadt. Sie wollte nicht ins Ausland, also plante sie eine Wiederholung in Belgrad. Aca Lukas und Aco Pejovic einigten sich auf die gleiche Summe, beide verdienen jeweils 70.000 Euro. Die beiden werden jedoch nicht am selben Ort singen. Lukas wird das Publikum in einem Hotel und Pejovic auf der Messe unterhalten. Gleich dahinter auf der Liste der Bestbezahlten steht Jelena Karleusa, die bereits 60.000 Euro für einen Auftritt in einem Hotel bekommen hat”, wie eine Quelle gegenüber „Informer“ verriet.

Auch andere Entertainer beschlossen, in Belgrad zu singen.

“Radisa Trajkovic Djani singt in Ledine für 40.000 Euro. Darko Lazic wird in einem Saal mit seiner Patin Andreana Cekic auftreten. Er verdient 40.000, sie 35.000 Euro. Sloba Radanovic und Katarina Grujic teilen sich einen Auftritt. Er wird für den Abend auf “Splav” 35.000 Euro verdienen, und sie 20.000 Euro”, sagt ein Manager und fügt hinzu, dass die besten Freundinnen Seka Aleksic und Sladja Alegro zugestimmt haben, an zwei Orten zu singen:

“Während Seka im Hotel singt, tritt Sladja in einem Club auf und gegen Mitternacht tauschen die beiden die Plätze! Beide verdienen an diesem Abend 25.000 Euro. Dara Bubamara erhält 20.000 Euro für den Auftritt in Borca, und Rada Manojlovic erhält den gleichen Betrag für einen Auftritt in einem Hotel in Belgrad.”

Die größte Überraschung in diesem Jahr ist Tea Tairovic, die den Preis drastisch erhöht hat.

“Tea ist dieses Jahr sehr gefragt, deshalb wird sie an Silvester in Belgrad bis zu 30.000 Euro einnehmen. Kaca Zivkovic und Jovan Perisic, die jeweils 15.000 Euro erhalten, werden mit ihr im selben Hotel singen.

Auch Dejan Matic wird für 20.000 Euro in Belgrad auftreten, während Kaja Ostojic und Vesna Zmijanac jeweils 15.000 Euro verdienen.

