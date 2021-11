„Ich liebe es kreativ zu arbeiten und Bilder mit meinen Worten zu malen!“ Nach meinem Studium in Publizistik- und Kommunikationswissenschaften, hat es mich erstmal zum Fernsehen verschlagen und ich habe in einigen Medienhäusern gearbeitet. Was mich dort jedoch am meisten fasziniert hat, war es, einer Geschichte mit meinen Worten Leben einzuhauchen. Deshalb bin ich jetzt hier: Um die Geschichten aufzuschreiben, die das Leben so erzählt.