Bling Bling: Desingerica hat jetzt Gold-Zähne (FOTO)

Man ist bei Desingerica mittlerweile einiges an ungewöhnlichen Momenten gewohnt. Ob skandalöse Auftritte oder neue Songs – der Musiker sorgt immer wieder für Aufsehen. In einer TV-Show präsentierte er nun stolz seine Goldzähne.

Der serbische Musiker Dragan Despic, bekannt als Desingerica, sorgte erneut für Schlagzeilen, als er in einer Fernsehsendung seine neuen goldenen Zähne zeigte. Mit seiner provokanten Art und seinem ständigen Lächeln erregte er Aufsehen. Besonders, als Sängerin Maja Nikolic ihm plötzlich die Finger in den Mund steckte, was im Studio für Staunen sorgte.

FOTO: Pink-Screenshot

Skandalöse Aussagen

Kürzlich sorgte der Musiker für einen weiteren Skandal, als er in einem Interview mit heimischen Medien verriet, dass er keinen weiblichen Nachwuchs wollte. Er gab zu, absichtlich bestimmte Methoden angewendet zu haben, um einen Sohn zu zeugen.

FOTO: Pink-Screenshot

Lesen Sie auch: Boxer Marcos Nader steigt in die Politik ein: Start in Ottakring (FOTO)Ein ehemaliger Boxchampion wagt sich in die Politik! Marcos Nader tritt bei den Wahlen in Wien an und behält den Boxsport dennoch im Blick.

Boxer Marcos Nader steigt in die Politik ein: Start in Ottakring (FOTO)Ein ehemaliger Boxchampion wagt sich in die Politik! Marcos Nader tritt bei den Wahlen in Wien an und behält den Boxsport dennoch im Blick. Popcorn Beach: Dieser Strand wird zum Instagram-HotspotDer Playa de El Hierro auf Fuerteventura, bekannt als Popcorn Beach, zieht durch seine popcornartigen Rhodolithen große Aufmerksamkeit auf sich. Doch die

Popcorn Beach: Dieser Strand wird zum Instagram-HotspotDer Playa de El Hierro auf Fuerteventura, bekannt als Popcorn Beach, zieht durch seine popcornartigen Rhodolithen große Aufmerksamkeit auf sich. Doch die Seitensprung: Beliebte Balkansängerin erwischt Verlobten mit Mann im BettDie serbische Sängerin Mira Škorić erlebte einen Schock, als sie ihren Verlobten in flagranti mit einem anderen Mann erwischte. Dies führte zur sofortigen

In einem direkten Zitat sagte der Skandalrapper: „Ich war strikt darauf bedacht, ein männliches Kind zu bekommen. Ich habe wirklich alles versucht, um einen Jungen zu zeugen. Und das Einzige, was mich überrascht hat, war, als sie mir sagte, dass es ein Mädchen war. Ich konnte es nicht glauben, ich stand an der Tür und dachte, wie, ein Mädchen? Ich wusste, dass ich einen Jungen gemacht habe, ich wusste, mit welchen Techniken ich gearbeitet habe. Ich dachte mir, das kann nicht sein. Und dann war ich enttäuscht, und sie war noch mehr enttäuscht.“