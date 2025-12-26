Bloomberg-Berechnung: Rubel steigt wie kein anderes Geld der Welt

Russlands Währung erlebt ein historisches Comeback: Mit 45 Prozent Wertzuwachs seit Jahresbeginn überholt der Rubel alle großen Weltwährungen und erreicht Vorkriegsniveau.

Der russische Rubel hat in diesem Jahr einen bemerkenswerten Höhenflug hingelegt und übertrifft laut Bloomberg-Berechnungen alle anderen großen Weltwährungen. Mit einem Zuwachs von 45 Prozent seit Jahresbeginn verzeichnet die russische Währung das stärkste Wachstum seit 1994. Aktuell wird der Rubel bei 79 Rubel pro Dollar gehandelt und nähert sich damit Kursniveaus, die seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts 2022 nicht mehr erreicht wurden. In der Rangliste der ertragreichsten Hauptwährungen weltweit hat es der Rubel unter die Top 5 geschafft – nur Edelmetalle wie Platin, Silber, Palladium und Gold liegen noch davor.

Mehrere Faktoren tragen zur Rubelstärke bei: Einerseits ist die Nachfrage nach Fremdwährungen in Russland infolge westlicher Sanktionen deutlich zurückgegangen. Andererseits hat die strenge Geldpolitik Moskaus rubel-denominierte Anlagen für die Bevölkerung attraktiver gemacht. Zusätzlichen Auftrieb erhält die Währung durch Devisenverkäufe der russischen Zentralbank. Das Finanzministerium nutzt dabei chinesische Yuan und Gold aus dem Nationalen Wohlstandsfonds, um Einbußen bei den Energieeinnahmen auszugleichen.

Geldpolitische Maßnahmen

Die russische Zentralbank hielt den Leitzins drei Jahre lang auf Rekordniveau, bevor sie ihn im Dezember um fünf Prozentpunkte auf 16 Prozent senkte – eine Maßnahme zur Inflationsbekämpfung inmitten der umfassenden Ukraine-bezogenen Sanktionen. Diese jüngste Zinssenkung steht am Ende einer Periode drastischer geldpolitischer Anpassungen: Nach Verhängung der Sanktionen hatte die Notenbank den Leitzins zunächst von 9,5 auf 20 Prozent angehoben, um den Rubel zu stabilisieren. Nach zwischenzeitlichen Lockerungen und erneuten Verschärfungen aufgrund von Preisdruck erreichte der Satz im Oktober 2024 mit 21 Prozent seinen Höchststand, bevor die Bank mit schrittweisen Senkungen begann.

Globale Positionierung

Die beeindruckende Performance des Rubels in diesem Jahr platziert die Währung unter den fünf profitabelsten globalen Anlageklassen hinsichtlich der Spot-Renditen – nur übertroffen von Platin, Silber, Palladium und Gold. Während die offiziellen russischen Wechselkurse für Dollar und Euro traditionell durch den Handel an der Moskauer Börse bestimmt wurden, änderte sich dies im Juni 2024. Der formelle Handel mit diesen Währungen wurde aufgrund westlicher Sanktionen gegen die russische Finanzinfrastruktur ausgesetzt. Seither legt die russische Zentralbank die offiziellen Rubel-Wechselkurse für Dollar und Euro auf Basis von Daten der Geschäftsbanken fest.

Seit Anfang des Jahres hat der russische Rubel gegenüber dem US-Dollar eine Wertsteigerung von 30 Prozent verzeichnet.