Bluttat unter Senioren in Kroatien: 83-Jährige erschossen – Täter begeht Selbstmord

Ein 81-jähriger Mann hat am Freitagvormittag in der kroatischen Ortschaft Lepuri eine 83-jährige Frau erschossen und anschließend Selbstmord begangen. Die Beamten der Polizeistation Benkovac-Obrovac wurden gegen 10 Uhr alarmiert und entdeckten bei ihrem Eintreffen die Leichen der beiden Senioren in einem Familienhaus.

Die Ermittlungsbehörden haben umgehend eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Unter der Leitung des stellvertretenden Bezirksstaatsanwalts von Zadar wurden erste Beweismittel gesichert und Spuren am Tatort dokumentiert.

Wie das Nachrichtenportal Index.hr berichtet, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leichname an, um die genauen Todesumstände zu klären. Die Hintergründe der Tat, die sich am 26. April kurz nach 9:30 Uhr ereignete, sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Familiäre Hintergründe

Nach Informationen kroatischer Medien handelt es sich bei den Verstorbenen um ehemalige Eheleute, die trotz ihrer Scheidung weiterhin im selben Haus lebten. Die Polizei bestätigte, dass zwischen dem 81-jährigen Mann und der 83-jährigen Frau seit Jahren immer wieder Konflikte aufgetreten waren.

Die Ermittler konzentrieren sich derzeit besonders auf familiäre Auseinandersetzungen als mögliches Motiv für die Gewalttat. Der Fall reiht sich in eine besorgniserregende Statistik ein: In Kroatien werden jährlich mehr als 20 Todesfälle durch häusliche Gewalt verzeichnet, wobei Experten auf eine zunehmende Betroffenheit älterer Menschen hinweisen.

📍 Ort des Geschehens