BMW-Liebhaber zeigen was sie unter der Motorhaube haben (VIDEO)

In Wien kam es vergangene Woche zu einem spontanen Treffen von BMW-Liebhabern. Die Tuner trafen sich an einer Wiener Tankstelle und zeigten was ihre M-Boliden drauf haben.

Die Tuning-Szene hat vergangene Woche in Wien für lautes Aufsehen gesorgt. Bei einer Tankstelle trafen sich am späten Abend mehrere BMW-Fans.

Auf einem Video ist zu sehen, wie die jungen Männer mit ihren PS-starken Autos die Motoren aufheulen lassen – einige von ihnen spucken sogar Feuer aus den Auspuffs. So wollen sie zeigen, was in ihren Autos wirklich steckt.

Tuning-Treffen auf einer Wiener Tankstelle (VIDEO: Lesereporter)

Lesen Sie auch: Bosnierin schlägt Mann auf offener Straße (VIDEO) Bei einem Liebesdrama in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) kam es zu einer Schlägerei

Jazz-Kontrabassist Nenad begeistert Wiener Passanten (VIDEO) Nenad Vasilic drehte ein neues Video im Zentrum von Wien, vor dem Stephansdom.

Unfassbar: Schüler malträtieren Lehrerin (VIDEO) Drei Schüler einer Technischen Lehranstalt in Serbien haben ihre Professorin verspottet und misshandelt.