Bohlen-Aus bei DSDS: Pietro Lombardi und Menderes Bagci packen aus (VIDEO+FOTO)

Abschied von DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen! Die Nachricht schockierte alle “Deutschland sucht den Superstar”- Fans. in der nächsten Staffel wird der Pop-Titan nicht mehr zu sehen sein. Nun haben sich zwei ehemalige DSDS-Kandidaten zu Wort gemeldet und sich öffentlich von Dieter verabschiedet.

In den fast zwanzig Jahren als DSDS-Chefjuror brachte er viele Kandidaten zu großen Stars hervor. Zwei davon haben ihre Musikkarriere nur ihm zu verdanken und deswegen melden sie sich mit bittersüßen Nachrichten.

Rührendes Video:

Das Abschiedsvideo von Pietro Lombardi schlug ein wie eine Bombe! Der Sänger postete auf seinem Instagram-Account emotionale Szenen aus der DSDS-Zeit. Vor genau zehn Jahren gewann der damals 18-Jährige die Castingshow. Weiteres durfte er die letzten zwei Staffeln als Jurymitglied bei DSDS mitwirken. Im Video erinnert er sich an die schönen Momente, die er in der mit Dieter erleben durfte.

Dazu schreibt Pietro: “Du warst derjenige, der von Anfang an, an mich geglaubt hat! Über 10 Jahre Freundschaft, über 10 Jahre ein Team! Ich danke dir von Herzen für alle die lustigen und schönen Momente, die wir erlebt haben. Es war mir eine Ehre!”, so Pietro.

Abschiedsposting:

Auch Menderes Bagci verabschiedet sich! Der DSDS-Star anderer Klasse wurde als Katastrophen-Sänger in der Show bekannt. Trotz schlechter Kritik wollte er nie aufgeben und kam jedes Jahr aufs neue, um sein Glück zu versuchen. Zwar schaffte er es nie in den Live-Mottoshows, dafür gewann er viele Herzen der Zuschauer. Karrieretechnisch ging es ihm auch nicht schlecht, denn 2016 wurde er zum Dschungelkönig bei „Ich bin ein Star-holt mich hier raus“ gekrönt. Er postete ein Foto von Dieter und schreibt: “Dankeschön für fast 20 Jahre DSDS. Ich danke dir für all die lustigen aber auch schönen Momente bei DSDS. Wünsche dir weiterhin alles Gute.” Zum Schluss schrieb er: “Für deine nächsten Projekte wünsche ich dir viel Erfolg.”

