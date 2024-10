Bombenalarm in Neubaugasse? Polizei sperrt Einkaufsstraße ab!

Am Dienstagnachmittag herrschte Aufregung in einer der belebtesten Einkaufsstraßen Wiens, der Neubaugasse. Die Polizei sperrte die Straße ab, was bei Passanten schnell zu Spekulationen über eine mögliche Bombendrohung führte. Diese Annahme wurde jedoch von der Polizei sofort dementiert.

Der Hintergrund des Einsatzes war ein herrenloser Koffer, der vor einem Geschäftslokal entdeckt und den Behörden gemeldet wurde. Die Polizei nahm die Situation ernst und untersuchte den Koffer gründlich auf Sprengstoff oder andere gefährliche Inhalte.

Keine Gefahr festgestellt

Nach einer detaillierten Untersuchung konnten die Beamten Entwarnung geben: Der Koffer enthielt keine gefährlichen Materialien. Zeugen berichteten, dass das Gepäckstück lediglich Videospiele beherbergte. Somit konnte der Einsatz ohne Zwischenfälle beendet werden und die Neubaugasse wurde für den Verkehr wieder freigegeben.