Polizeieinsatz: Zwölfjähriger bricht in Geschäft ein!

In der Nacht zum Nationalfeiertag kam es in Wien-Brigittenau zu einem bemerkenswerten Vorfall, bei dem ein erst zwölfjähriger Junge als mutmaßlicher Einbrecher eine Rolle spielte. Laut Polizeiangaben soll er in ein Geschäftslokal eingebrochen sein. Die Suche nach einem 13-Jährigen, der als sein Komplize gilt, läuft derzeit noch.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3:20 Uhr in der Engerthstraße. Ein aufmerksamer Passant verständigte die Polizei, nachdem er Zeuge eines Einbruchs in ein Geschäft geworden war. Die eintreffenden Polizeibeamten ertappten den Jungen auf frischer Tat, als er durch ein eingeschlagenes Fenster des Lokals kletterte. Bei ihm wurde eine geringe Menge Bargeld gefunden, die vermutlich aus dem Einbruch stammt.

Ermittlungen gegen jugendliches Duo

In einer Befragung gab der Zwölfjährige laut Polizei bereitwillig zu, mit einem 13-jährigen Freund weitere Geschäfte und Autos aufgebrochen zu haben. Die Polizei ermittelt derzeit, ob das jugendliche Duo möglicherweise mit weiteren Einbrüchen in der Umgebung der Engerthstraße in Verbindung gebracht werden kann. Der 13-jährige Komplize ist bislang flüchtig.

Die Polizei bleibt am Ball und untersucht den Fall gründlich, um alle Beteiligungen und Hintergründe der Einbruchsserie vollständig aufzuklären.