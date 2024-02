Bonus Ratgeber für Anfänger

Wer plant, bald Casinospiele in die Agenda der Freizeitbeschäftigungen 2024 aufzunehmen, sollte diesen Ratgeber lesen. Hier gibt es Tipps und Hinweise rund um Bonusangebote in Casinos.

Nicht nur zukünftige Spieler sollten sich dazu informieren, sondern auch diejenigen, die bisher mit Spielgeld gespielt haben. Danach kann jeder Leser selbst beurteilen, wie gut der Casino 25 Euro Bonus ohne Einzahlung 2024 wirklich ist, wie man ihn mit Konkurrenzangeboten vergleicht, einlöst und richtig nutzt.

Warum gibt es überhaupt Bonusangebote in Online Casinos?

Online Casinos sind eine geniale Erfindung, mit der Spieler viel Spaß und die Betreiber oft ein gutes Auskommen haben. Wenn Casino-Fans den Weg in ein passendes Online Casino finden, entsteht oft eine Win-win-Situation, die Jahre überdauern kann. Da gibt es aber zuerst eine Hürde zu nehmen: Die Casinobetreiber müssen die Kunden finden und umgekehrt. Wie in allen Branchen ist deshalb eine gute Marketing-Strategie ein Muss.

Was andere Unternehmen locker über TV-, Radio- und Plakatwerbung erledigen können, eignet sich nicht für die Glücksspiel-Branche. Hier müssen andere Methoden genutzt werden. Dabei hat sich die Variante etabliert, dass sich die Online Casinos strengen Expertentests auf externen Webseiten unterziehen, um bei entsprechender Eignung einen der begehrten Plätze auf den Top-Listen zu ergattern. Die Krönung und der Eyecatcher sind dann das Bonusangebot, das der Zielgruppe unterbreitet wird.

Welche Arten von Bonus gibt es?

Die erste Begegnung mit einem Casino Bonus erfährt der interessierte Leser also zunächst auf der Expertenseite, die er liest. Dort gibt es die Top Liste mit Empfehlungen für die besten Online Casinos. Diese werden von Casino-Spezialisten nicht nur nach Kriterien wie Spielauswahl, Benutzerfreundlichkeit, Ausstattung und Kundenservice bewertet, sondern eben auch nach dem Bonusangebot.

Entscheidet sich der Leser dann für ein Casino und somit bei dieser Gelegenheit für ein Angebot, klickt er nur noch auf einen Link. Dann erfolgt die Registrierung, die auch sogleich mit der Bonusgutschrift belohnt wird. Diese Bonusart nennt man Neukundenbonus. Spielt der Neukunde dann ein wenig in diesem Online Casino, gilt er auch schon als Stammkunde.

Auch für die Bestandskunden hält ein cleverer Casinobetreiber Boni bereit; schließlich wäre es nicht ökonomisch, einen einmal gewonnenen Spieler wieder gehen zu lassen. Besser, man hält ihn bei Laune. Wie sagt man doch so schön? Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Somit wären die beiden Haupt-Arten von Bonusangeboten im Casino genannt.

Dies sind jedoch längst nicht alle Arten von Boni

Es gibt also Neukundenboni und Bestandskundenboni, soviel ist bis hierher klar. Innerhalb dieser beiden Kategorien gibt es aber noch zwei grundverschiedene Bonus-Arten. Keine Sorge, das mag zwar viel sein, aber es ist nicht schwierig zu verstehen:

Es gibt Deposit Boni: Das ist ein Einzahlungsbonus, der in Prozent berechnet wird, indem das Casino auf eine Einzahlung einen Zuschuss gibt (zum Beispiel 50 % oder 100 %) Es gibt No Deposit Boni: Hierfür ist keine vorherige Einzahlung erforderlich, sondern es gibt entweder Freispiele oder Geldguthaben gratis

Dazu kommen auch noch Kombinationen. Insbesondere beim Willkommensbonus geht der Trend zum Willkommenspaket, der einen Zuschuss-Bonus für die Ersteinzahlung oder sogar mehrere Einzahlungen enthält (ab der zweiten Einzahlung spricht man von einem Reload Bonus) und außerdem Freispiele, für die kein Geld extra eingezahlt werden muss.

Ein reiner No Deposit Bonus als Bonusgeld für die Registrierung ist übrigens relativ selten. Wesentlich häufiger trifft man den Freispielbonus an und am häufigsten gibt es den Neukundenbonus mit Einzahlung und womöglich zusätzlichen Free Spins im Paket.

Ist ein Bonus ein echtes Geschenk?

Über diese Frage diskutieren auch erfahrene Casinospieler ziemlich oft. Manche bejahen diese Frage sofort, während andere das Argument einwerfen „Ein Geschenk gibt es bedingungslos und ohne Gegenleistung“. Das stimmt natürlich, aber man darf eines nicht vergessen: Ein Casinobetreiber und der Casinospieler sind nicht wirklich Freunde, sondern sozusagen Geschäftspartner. Also sollen natürlich auch beide Seiten profitieren. Der Casino-Besitzer vergibt den Bonus, egal welcher Art, nicht aus reiner Herzensgüte. Er verfolgt unternehmerische Interessen:

Er benötigt einen großen Zulauf an Echtgeld-Kunden

Die Neukunden sollen möglichst positive Erfahrungen sammeln

Nach der ersten Phase für den neuen Spieler im Casino soll dieser bereitwillig einzahlen und viele Umsätze erzielen – diese führen über den Hausvorteil letztlich auch zum Gewinn des Casinos

Im besten Fall hinterlässt der Casinospieler seine Meinung sogar im Internet, weckt somit das Interesse anderer Spieler und erhöht den Bekanntheitsgrad des Online Casinos

Welchen Preis zahlen Kunden für die Teilnahme an Bonusangeboten?

Statt eines bedingungslosen Geschenks erhalten Spieler mit dem Bonus ein Angebot, beim Startkapital zu sparen oder es sogar gratis zu nutzen. Anstelle einer Bezahlung erfolgt die Zustimmung zu den Bonusbedingungen

Diese umfassen eine Rollover-Anforderung. Was bedeutet das? Es handelt sich um ein Umsatzziel, das innerhalb der festgelegten Frist erreicht werden muss. Vor dem Erreichen des Ziels wird das gesponserte Guthaben als Bonusgeld deklariert und kann nur eingesetzt werden, wenn man sich an die Bonusregeln hält.

Bonusguthaben ist kein Echtgeld und somit nicht auszahlbar! Zu den Bonuskonditionen gehören außerdem Klauseln, die die Spielauswahl betreffen. So wird zum Beispiel nicht jedes Spiel auf die Umsätze angerechnet. Manche Spiele darf man gar nicht spielen, andere schmäleren die verbleibende Umsatzanforderung nur zu einem lächerlich geringen Prozentsatz.

Außerdem gehören meist auch Limits zum Bonus-Deal. Diese betreffen den Einsatz, den man höchstens auswählen darf, während man das Guthaben freispielt. Bei diesem Punkt sollte man wirklich genau nachlesen, denn es bedeutet einen riesigen Unterschied im Zeitaufwand, ob man 10 Cent oder einen Euro pro Spin setzen kann!

Als weitere wichtige Bonusregel sollte unbedingt noch das Gewinnlimit genannt werden. Das Ziel einer Bonusaktion lautet nicht, den Spieler reich zu machen, das macht dieser Punkt unmissverständlich klar. Das würde auch ein völlig falsches Signal setzen: seriöse Online Casinos möchten meist Casinospieler, die im Hobbybereich im Rahmen ihrer Möglichkeit spielen und den Freizeitspaß im Sinn haben. Spielsüchtige Kunden schaden nicht nur sich selbst, sondern auch dem Image des Casinos!

Das sollte man bei der Auswahl von Bonusangeboten beachten

Aus diesem Ratgeber lässt sich entnehmen, dass es viele Bonusangebote gibt. Die besten von ihnen sind nicht etwa unbedingt diejenigen mit den gigantischen Bonusbeträgen, sondern diejenigen mit fairen Bedingungen. Slot Spielautomaten kostenlos spielen und dabei ungezwungen ein Online Casino kennenlernen zu können, mit moderater Rollover-Anforderung, einer interessanten Spielauswahl und einem guten Kundenservice, das macht letztlich den Reiz der Angebote aus.