Bonus-Übersicht: So viel Geld bekommt ihr noch

Die zahlreichen Boni-Angebote und Regelungen haben zu einer Informationsflut geführt, die es schwierig macht, den Überblick zu behalten. KOSMO gibt einen Überblick darüber, welche Boni noch kommen und wie viel Geld man erwarten kann.

In Österreich geht die Jagd nach Geld-Boni weiter, und es folgen neue Angebote und Regelungen Schlag auf Schlag. Nachdem bereits Klima- und Anti-Teuerungsboni, die Abschaffung der kalten Progression, Senkungen verschiedener Steuerstufen und die Stromkostenbremse eingeführt wurden, stehen nun weitere Zahlungen an. So kann jeder Bürger einschätzen, welche Gelder ihm zustehen und wie er von den aktuellen Regelungen am besten profitieren kann.

Die im Dezember 2022 eingeführte Strompreisbremse sorgt bei vielen Menschen in Österreich für Unmut. Insbesondere Gewerbetreibende, deren Hauptwohnsitz gleichzeitig der Sitz ihres Betriebs ist, sind von den Regelungen ausgeschlossen. Diese Betroffenen beziehen über ihren Stromzähler sowohl die Energie für ihren eigenen Haushalt als auch für den Betrieb, die auf das Lastprofil „Gewerbe“ läuft. Allerdings sind sie aufgrund der Regelungen der sogenannten Stromkostenzuschussgesetzesnovelle von den Vorteilen der Strompreisbremse ausgeschlossen. Die Situation sorgt für Ärger und Unverständnis bei den betroffenen Gewerbetreibenden, die sich um ihre finanzielle Lage sorgen. Ihr könnt einen Antrag ab jetzt bis spätestens 31. Mai 2024 online unter www.stromkostenbremse.gv.at/lufg/antrag stellen. Für alle anderen Personen gilt der Bonus weiter.

Angesichts der steigenden Energiekosten verteilt die Stadt Wien erneut einen Bonus in Höhe von 200 Euro. Die Auszahlung erfolgt automatisch für die meisten Bürger. Allerdings können alle, die nicht automatisch berechtigt sind, den Energiebonus 23 ab sofort beantragen. Ein-Personen-Haushalte werden mit einem Brutto-Jahreseinkommen bis 40.000 Euro sowie Mehr-Personen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen bis 100.000 Euro unterstützt. Insgesamt haben rund 556.000 Haushalte in den letzten Tagen Post von der Stadt Wien erhalten, in der sie über den Bonus und ihre Berechtigung informiert wurden. Mit dieser Maßnahme soll den betroffenen Haushalten finanzielle Unterstützung in schwierigen Zeiten geboten werden. Das gilt für Personen, die einen Energiebonus von 22. bis 25. März 2023 beantragt haben. Alle anderen Personen können diesen auf www.wien.gv.at/energiebonus23 beantragen.

Viele Österreicher haben eine Möglichkeit, ihr Einkommen durch die Arbeitnehmerveranlagung um fast 500 Euro pro Jahr zu erhöhen. Doch trotz der leichten Erledigungsmöglichkeiten nutzen rund 1,8 Millionen Menschen diese Option nicht und schenken dem Staat somit Geld. Der „Steuerausgleich“ oder die Arbeitnehmerveranlagung kann manuell oder automatisch erfolgen, wobei die manuelle Einreichung im Durchschnitt um einiges mehr Geld bringt als die automatische Abrechnung. Bis zum 30. April kann man den Steuerausgleich schriftlich, bis zum 30. Juni online einreichen.

Im Herbst kehrt der wohl bekannteste Bonus des vergangenen Jahres zurück: der Klimabonus. Allerdings wird er in diesem Jahr in einer abgespeckten Version ausbezahlt. Statt der bisherigen 500 Euro für Erwachsene wird es in diesem Jahr höchstens 200 Euro geben. Der Anti-Teuerungsbonus in Höhe von 250 Euro entfällt komplett, und der Klimabonus wird um 50 Euro reduziert. Zudem wird der Bonus regional gestaffelt und nicht jeder wird denselben Betrag erhalten. Das Klimaministerium hat vier Klassen definiert, die nach öffentlicher Anbindung und Ausbau der Infrastruktur aufgeteilt sind. In Wien (Stufe 1) wird der Bonus beispielsweise bei 100 Euro liegen, während man in anderen Gemeinden 133 Euro (Stufe 2), 167 Euro (Stufe 3) oder sogar 200 Euro (Stufe 4) erhalten kann. Obwohl der Klimabonus in diesem Jahr geringer ausfällt als im vergangenen Jahr, wird er dennoch viele Bürger bei ihren Bemühungen um einen nachhaltigeren Lebensstil unterstützen.