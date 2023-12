Bosnien-Herzegowina: Boykottaufrufe gegen Zara wegen Werbekampagne

Eine kontroverse Werbekampagne von Zara hat Unmut in den sozialen Medien ausgelöst. Die Veröffentlichung von Bildern, die von vielen Nutzern als an Kriegsszenarien im Gazastreifen erinnernd empfunden wurden, führte zu Aufrufen zum Boykott von Zara auf Instagram. Das Modehaus reagierte mit einem offiziellen Statement. Zara wird in zahlreichen Ländern boykottiert, einschließlich Bosnien und Herzegowina.

Die kontroversen Werbebilder zeigen unter anderem Models, die Puppen in Tüchern halten oder vor hölzernen Kisten stehen, umgeben von zerstörtem Baumaterial. Männer sind in Overalls zu sehen, eingebettet in eine Umgebung mit sichtbaren Spuren der Zerstörung, darunter beschädigte Statuen im Hintergrund. Viele Nutzerinnen und Nutzer ziehen Verbindungen zu Bildern aus dem aktuellen Konfliktgebiet im Gazastreifen, wo Frauen ihre Kinderleichen in den Armen halten oder Menschen vor Särgen stehen.

„Erzähl mir nicht, dass das ein Zufall ist“, schreibt ein Instagram-User und stellte ein Bild aus der Kampagne dem Bild einer verzweifelten Frau aus Gaza gegenüber.

Einige Nutzer äußerten sich einfach mit Kommentaren wie „Was für eine Schande“ und riefen dazu auf, das Modeunternehmen mit dem Hashtag #boycottzara zu boykottieren. Dieser Hashtag wurde mittlerweile in Tausenden von Instagram-Beiträgen verwendet.

Zara nimmt Stellungnahme

Zara reagierte schließlich am Dienstag auf die Vorwürfe und veröffentlichte eine Stellungnahme auf Instagram. In dieser erklärte das Unternehmen, dass die Kampagne bereits im Juli konzipiert und im September fotografiert wurde – somit vor dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober. Das Ziel der Kampagne war es, „handwerklich gefertigte Kleidungsstücke in einem künstlerischen Kontext zu präsentieren“.

Sarajevo boykottiert Zara

In der E-Mail-Redaktion des Portals Radiosarajevo.ba sind mehrere Fotos vom Inneren des Zara-Geschäfts im Sarajevo City Center (SCC) eingegangen, die uns von einer Leserin zugeschickt wurden. In einer kurzen Beschreibung der Fotos schrieb sie, dass sie mehr als zehn Minuten im Zara-Geschäft im SCC verbracht habe und nur wenige Personen beim Einkaufen angetroffen habe, abgesehen von den Mitarbeiterinnen des Unternehmens, die sich in ihrer Schicht befanden.

(FOTO: RadioSarajevo)