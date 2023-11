Kaiserschnitt ohne Betäubung: Schwangere erleben schreckliche Zustände  

In Gaza stehen 50.000 Frauen vor der Herausforderung, unter den Bedingungen des aktuellen Konflikts zu gebären. Die Angriffe auf Gaza haben die Bedingungen für diese Frauen verschlechtert, mit Krankenhäusern, die überfüllt sind und kaum medizinische Ausrüstung haben. Die hohe Anzahl an Frühgeburten und die damit verbundenen Risiken nehmen zu.

Die aktuelle Situation in Gaza ist für Schwangere und Wöchnerinnen besonders brutal. Seit Israel vor drei Wochen begonnen hat, Gaza aus der Luft anzugreifen, und seit einigen Tagen auch vom Land aus, hat sich die Alltäglichkeit für diese Frauen drastisch verändert. Laut UNFPA-Daten gibt es derzeit 50.000 Schwangere in Gaza, von denen etwa 5.500 in den nächsten Monat gebären sollen.

Kaiserschnitte sind aufgrund von Angst und Stress bei Schwangeren häufiger geworden. Wir sehen auch, dass es immer mehr Frühgeburten gibt, was gefährlich ist, da wir immer weniger Ausrüstung für Frühgeborene haben“, berichtete Dr. Naser Bulbul vom Al-Shifa-Krankenhaus der UN-Agentur UNFPA.

Die Bedingungen in den Krankenhäusern sind unmenschlich, viele Wöchnerinnen werden nur wenige Stunden nach der Entbindung entlassen. Die Situation in ihren Häusern, wenn sie überhaupt noch intakt sind, ist nicht besser. Es fehlt an Strom, Trinkwasser, Brennstoff und die Telefon- und Internetverbindungen sind fraglich.

Schutzraum für bis zu 60.000 Menschen

Hiba Tibi von der Organisation Care, einer führenden Organisation im Kampf gegen die Armut in der Welt, die Direktorin für die Westbank und Gaza ist, beschrieb die Situation als „Horrorfilm“. Sie erklärte, dass die Schutzräume immer überfüllter werden und fast die Hälfte der Bevölkerung ihre Häuser verlassen und sich nach Süden in den Gazastreifen evakuieren musste.

Die UN-Agentur UNRWA hat bekannt gegeben, dass in vielen Schutzräumen 2,5 bis 11 Mal mehr Menschen untergebracht sind als die Kapazität erlaubt. Said Madhun, Koordinator der Organisation Care in Gaza, warnte: „Die Menschen, die in diesen Schutzräumen leben, haben kein Trinkwasser oder Wasser für die Grundhygiene für ihre Familien, Kinder oder Älteren“.

Die Organisation Care hat Frauen und Jugendlichen in Gaza geholfen. Hiba Tibi betont, dass Haushalte, in denen nur Frauen leben, immer zu den ärmsten und verletzlichsten Gemeinschaften gehörten. Es wird befürchtet, dass Frauen und Kinder derzeit aufgrund des inneren Chaos und der zusammengebrochenen zivilen Institutionen in Gaza in erhöhter Gefahr sind.

Die Bewohner im Süden mussten aufgrund der Evakuierung von Zivilisten aus dem Norden Universitäten, Moscheen, Krankenhäuser, Flüchtlingslager und Kirchen in Unterkünfte für Vertriebene umwandeln. Es handelt sich um eine so große Anzahl von Menschen, dass viele in Zelten neben den Schutzräumen oder im Freien leben.

Die „New York Times“ berichtete, dass das Al-Shifa-Krankenhaus, das normalerweise eine Kapazität von 700 Betten hat, nun als Schutzraum für bis zu 60.000 Menschen dient. „Einige der Ärzte, mit denen wir in Kontakt stehen, haben uns gesagt, dass sie Essig zur Desinfektion verwenden und dass sie nicht die minimalen Bedingungen für eine Anästhesie haben. Sie behandeln Menschen auf dem Boden und außerhalb des Krankenhauses. Sie sind sehr müde, aber auch mutig und machen weiter“, sagte Hiba Tibi gegenüber der „Deutschen Welle“.

53 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze

In Gaza leiden und sterben auch palästinensische Zivilisten, die nichts mit den terroristischen Aktionen der Hamas gegen israelische Zivilisten zu tun haben. Mindestens 8.000 Menschen wurden in Gaza seit Beginn der jüngsten Eskalation des Konflikts getötet, während in den terroristischen Aktionen der Hamas auf israelischem Territorium 1.300 Bürger getötet und etwa 240 entführt und nach Gaza gebracht wurden.

Das Leben in Gaza war schon vor dem Beginn des israelischen Gegenangriffs, dessen angebliches Ziel es ist, die Hamas zu zerstören, hart genug. 53 Prozent der Bevölkerung in Gaza lebten unterhalb der Armutsgrenze, 34 Prozent weit darunter, erklärt die Organisation Care.