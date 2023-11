Riesen-Personalmangel: Diese Berufe sind betroffen!

Österreichs Arbeitsmarkt zeigt im Oktober ein paradoxes Bild: Während rund 340.000 Menschen ohne Beschäftigung sind, bleiben gleichzeitig 207.264 Stellen unbesetzt. Besonders der Handel, die Logistik und der Verkehrssektor spüren den Personalmangel.

Die jüngsten Zahlen des Arbeitsministeriums werfen ein Schlaglicht auf die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt. Trotz der schwierigen Konjunkturprognosen und anhaltend hohen Energiepreisen ist die Nachfrage nach Arbeitskräften ungebrochen hoch. Der Arbeitskräftemangel bleibt eine enorme Belastung für die Unternehmer in Österreich“, warnt Kurt Egger, Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes (WB).

Laut WB-Stellenmonitor sind im Oktober 207.264 Stellen in Österreich ausgeschrieben gewesen. „Die Situation für heimische Betriebe ist ohnehin schon besorgniserregend genug“, so Egger. Er sieht die Unternehmen vor besonderen Herausforderungen, auch aufgrund globaler wirtschaftlicher Eintrübungen durch geopolitische Krisen.

Die Bundesregierung hat inzwischen Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu verbessern. Dazu zählen die Abschaffung des letzten Drittels der Kalten Progression, der Energiekostenzuschuss 2 und der Ausbau der Kinderbetreuung. Egger bewertet diese Maßnahmen positiv: „Sie sind ein wichtiges Signal für die Wirtschaft und ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung.“

Nicht nur Handel betroffen

Doch Egger sieht noch weiteren Handlungsbedarf. Er fordert, Pensionisten länger im Erwerbsleben zu halten und die Rot-Weiß-Rot-Karte zu vereinfachen, um den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland zu erhöhen. „Wir sind noch lange nicht am Ziel“, betont er, „es gibt noch viel zu tun, um den eklatanten Arbeitskräftemangel nachhaltig in den Griff zu bekommen“.

In der Branchenübersicht zeigt sich, dass nicht nur Handel, Logistik und Verkehr unter dem Personalmangel leiden. Auch in Bereichen wie Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit (31.992 offene Stellen), Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit (23.817), Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik (22.259) und in der Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT (21.300) werden dringend Arbeitskräfte gesucht.