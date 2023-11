Fall Maddie McCann: Führen geheime Chats zur Rätselauflösung?

Der Fall der kleinen Maddie McCann, die im Jahr 2007 spurlos aus einem Ferienappartement in Portugal verschwand, könnte eine neue Wendung nehmen. Brisante Chat-Nachrichten, die nun ans Licht gekommen sind, könnten den Hauptverdächtigen Christian Brückner, besser bekannt unter seinem Usernamen „Wahnsinn-der-holger“, in Bedrängnis bringen.

Die damals dreijährige Maddie McCann verschwand am 3. Mai 2007 aus ihrem Ferienappartement in Praia da Luz, Portugal, während ihre Eltern in einem nahegelegenen Restaurant zu Abend aßen. Trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Verdächtigungen, einschließlich der Eltern selbst, bleibt Maddies Schicksal bis heute ein Rätsel.

Mittendrin in diesem Rätsel steht Christian Brückner, der bereits wegen diverser Vergewaltigungen und Drogenhandels im Gefängnis sitzt. Brückner, der zwischen 2000 und 2017 immer wieder in Praia da Luz lebte, leugnet jegliche Beteiligung an Maddies Verschwinden. Doch die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die in diesem Fall ermittelt, sieht das anders.

Kryptische Anspielung auf das Schicksal von Maddie McCann

In einem Pädophilen-Chat schrieb Brückner unter seinem Usernamen „Wahnsinn-der-holger“: „Etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen, das wär’s“. Als sein Chat-Partner ihn darauf hinwies, dass dies ein gefährliches Unterfangen sein könnte, entgegnete er: „Och, wenn die Beweise hinterher vernichtet werden“. Diese Aussagen, so erschreckend sie auch sind, könnten eine kryptische Anspielung auf das Schicksal von Maddie McCann sein.

Der ermittelnde Staatsanwalt Christian Wolters sieht in den Chats einen möglichen Schlüssel zur Aufklärung des Falls. In einem Interview mit der BBC sagte er: „Natürlich ist das wichtig für uns. Es könnte ein Teil des großen Puzzles sein.“ Die Chats wurden ursprünglich entdeckt, als Brückners damalige Freundin ihn 2015 wegen eines Angriffs anzeigte und die Polizei die Wohnung durchsuchte.

Hoffnung auf Aufklärung

Brückner, der sich in Portugal mehrfach wegen Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und sexuellem Missbrauch eines Kindes strafbar gemacht haben soll, bleibt weiterhin im Fokus der Ermittlungen. Ob die Chat-Nachrichten tatsächlich eine Wende im Fall Maddie McCann bedeuten, bleibt abzuwarten.

15 Jahre nach Maddies Verschwinden ist die Hoffnung auf Aufklärung noch nicht erloschen. Die neuen Beweise könnten einen weiteren Schritt in Richtung Wahrheit bedeuten. Doch bis dahin bleibt der Fall Maddie McCann eines der größten Rätsel der Kriminalgeschichte.