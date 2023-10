Erstes Restaurant verlangt Gebühr für „unfähige Eltern“

Im Angesicht des alltäglichen Kampfes gegen lärmende Kinder in Restaurants hat das Toccoa Riverside Restaurant in Georgia, USA, eine kontroverse Lösung gefunden, die bei vielen Gästen auf Unmut stößt. Eine spezielle Gebühr wird dort für Eltern erhoben, deren Kinder sich lautstark bemerkbar machen – ein Ansatz, der in der breiten Öffentlichkeit auf gemischte Reaktionen stößt.

Die Gebühr, als „Erwachsenen-Aufschlag“ bezeichnet, richtet sich explizit an Eltern, die es nicht schaffen, ihre Kinder während des Restaurantbesuchs zur Räson zu bringen. Laut der Website des Restaurants lautet der entsprechende Passus auf der Speisekarte: „Erwachsenen-Aufschlag: Für Erwachsene, die nicht in der Lage sind, ihr Kind zu erziehen.“ Der Aufschlag kann sich auf bis zu 50 Dollar (umgerechnet etwa 47 Euro) belaufen.

Meinungen sind gespalten

Die Reaktionen der Gäste auf diese ungewöhnliche Maßnahme sind geteilt. Ein verärgerter Nutzer schreibt in seiner Google-Bewertung des Restaurants: „Der Besitzer kam heraus und sagte mir, dass er wegen des Verhaltens meiner Kinder 50 Dollar zu meiner Rechnung hinzufügen würde. Meine Kinder schauten auf ein Tablet, bis das Essen kam.“ Ein anderer Gast warnte explizit vor einem Besuch des Lokals: „Wenn Sie Kinder haben, sollten Sie diesen Ort unbedingt meiden. Heiliger Strohsack! Der respektlose Besitzer machte vor dem gesamten Restaurant eine riesige Szene, weil unsere Kinder ‚durch das Restaurant rannten‘.“

Die Gebühr und die Art und Weise, wie sie erhoben wird, haben auch in den sozialen Medien für Diskussionen gesorgt. Auf der Plattform Reddit sind die Meinungen geteilt. Ein Nutzer kommentiert: „Ehrlich, wer auch immer das geschrieben hat, klingt wie ein Albtraum.“ Ein anderer Nutzer wirft dem Restaurant sogar vor, die Gebühr nur als Vorwand zu nutzen, um die Gäste abzuzocken: „Anhand der langen Liste von Extra-Gebühren scheint das einfach ein Restaurant zu sein, das jeden Vorwand nutzt, um die Kunden noch weiter abzuzocken.“