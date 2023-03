Ist Julia Faustyna wirklich Madeleine McCann?

Julia Faustyna (21) sorgte für viel Aufsehen, als sie das Profil @iammadeleinemcann auf Instagram eröffnete und sagte, sie sei Madeleine, die 2007 in Portugal verschwand, wo sie mit ihrer Familie Urlaub machte.

Sie verschwand aus dem Apartment und seitdem kämpfen ihre Eltern darum, sie zu finden. Die Geschichte hat die Aufmerksamkeit zahlreicher Weltmedien auf sich gezogen. Hin und wieder tauchten „Informationen“ darüber auf, wo Madeleine gesehen wurde, aber alle blieben unbestätigt, und das Rätsel wurde noch nicht gelöst.

Julia zeigte ein Muttermal am Bein und einen Fleck im Auge wie es das vermisste Mädchen hatte. Sie behauptet auch, sich nicht an ihre Kindheit zu erinnern, und jetzt, sagt sie, suche sie nur nach einer Möglichkeit, eine DNA-Analyse durchzuführen.

Madeleine war drei Jahre alt, als sie verschwand, was bedeutet, dass sie heute 19 Jahre alt wäre, und die Polin ist 21. Auf die Frage, wie sie diese Ungleichheit erkläre, antwortete sie, dass sie möglicherweise jünger als 21 sei.

„Ermittler aus Polen und England ignorieren mich. Deshalb erzähle ich hier meine Geschichte. Helft mir“, postete sie auf Instagram.

Sie sagte später, dass sie aufgrund des sexuellen Missbrauchs durch einen Pädophilen, dessen Identität sie nicht kenne, an Amnesie leide. Aufgrund der vielen Lücken in ihrer Geschichte ist die Öffentlichkeit misstrauisch. Doch nun ist eine neue Theorie aufgetaucht, nach der Faustyna tatsächlich das vermisste Kind sein könnte, aber nicht Madeleine, sondern das Schweizer Mädchen Livia Schepp.

Fotos von Livia Schepp und Faustyna sind im Internet viral geworden und viele sagen, dass sie wie Zwillinge aussehen. Laut dem Portal 7NEWS wurden die damals sechsjährigen Zwillinge Alessi und Livia Schepp 2011 von ihrem Vater aus ihrem Haus in der Westschweiz geholt. Matthias Schepp versprach, sie einige Tage später nach Hause zu holen und direkt zur Schule zu bringen, doch die Zwillinge verschwanden und seine Leiche wurde in Süditalien gefunden, wo er sich unter einen Zug warf. Angeblich schrieb er vor dem Selbstmord einen Brief an seine Frau, in dem er zugab, seine Töchter getötet zu haben, aber die Leichen wurden nie gefunden.

Faustyna schrieb, dass Madeleine McCanns Eltern Kate und Gerry zugestimmt hätten, einen DNA-Test durchzuführen, das Paar hat dies jedoch nicht bestätigt.

Der Privatdetektiv, der die Ermittlungen im Fall McCann leitete, bezweifelt die Behauptungen der Polin.

➤ „Ich glaube nicht, dass sie Madeleine ist“, sagte er zu El Independiente.

Im vergangenen Jahr benannten portugiesische Staatsanwälte, die das Verschwinden von Madeleine McCann untersuchen, den Deutschen Christian Brueckner (45) als offiziellen Verdächtigen, und die deutsche Polizei gab 2020 bekannt, dass sie im Zusammenhang mit Madeleines Verschwinden gegen ihn ermittelt. Brueckner bestritt jegliche Beteiligung an dem Fall.