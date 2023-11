Comeback gegen Salzburg? Arnautovic trainiert wieder

Marko Arnautovic, der Stürmer von Inter Mailand, scheint bereit, seine Fußballschuhe wieder anzuziehen und auf das Spielfeld zurückzukehren. Nach einer unglücklichen Muskelverletzung im linken Oberschenkel, die er sich bei einem Spiel gegen Empoli zugezogen hatte, deutet alles darauf hin, dass der 34-jährige Fußballstar im bevorstehenden Champions-League-Kräftemessen gegen Red Bull Salzburg wieder auf dem Rasen stehen könnte.

Es war der 24. September, ein Tag, der in den Köpfen der Inter-Fans eingebrannt ist. Arnautovic, der Starstürmer des Teams, zog sich in den letzten Minuten des Spiels gegen Empoli eine Muskelzerrung zu. Das Resultat: eine Zwangspause, die den Stürmer sieben Saisonspiele kostete und den Fans bange Momente bescherte.

Doch jetzt, knapp anderthalb Monate später, scheint das Comeback greifbar. Italienische Medien, darunter auch renommierte Sportzeitungen, berichten einstimmig von Arnautovics Rückkehr ins Training. Es wird erwartet, dass er in den kommenden Tagen wieder das Mannschaftstraining bei Inter aufnimmt.

Sieben Saisonspiele für Inter absolviert

Doch damit nicht genug. Inter-Coach Filippo Inzaghi scheint sogar zu hoffen, dass Arnautovic rechtzeitig fit wird, um in den Kader für das Champions-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg am Mittwoch, den 8. November, aufgenommen zu werden. Ein Spiel, das um 21 Uhr in der Bullen-Arena angepfiffen wird.

Trotz der positiven Nachrichten wird Arnautovic für das Serie-A-Spiel gegen Atalanta Bergamo am Samstag nicht auf dem Platz stehen. In der laufenden Saison hat der 34-Jährige sieben Saisonspiele für Inter absolviert, konnte dabei aber noch keinen Torerfolg verbuchen. Ein Assist steht allerdings auf seiner Habenseite.

Es bleibt spannend

Die Frage, die sich nun stellt: Wird Arnautovic, selbst wenn er ein erfolgreiches Comeback feiert, ins ÖFB-Team zurückkehren? Teamchef Ralf Rangnick wird seinen Kader bereits am kommenden Montag, zwei Tage vor dem geplanten Comeback-Spiel des Stürmers, bekanntgeben. Das ÖFB-Team trifft zum Abschluss der EM-Qualifikation noch auf Estland am 16. November und fünf Tage später steht das Freundschaftsspiel gegen Deutschland im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion auf dem Programm.

Es bleibt also spannend, ob Arnautovic seine Fußballschuhe für Inter und vielleicht sogar für das ÖFB-Team wieder schnüren wird.

Die Fans jedenfalls warten gespannt auf das Comeback ihres Stars.