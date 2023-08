Marko Arnautovic: Rückkehr zum italienischen Meister

Marko Arnautovic, der österreichische Fußballstar, steht kurz vor einem Wechsel zum italienischen Meister Inter Mailand. Der 34-Jährige könnte einen Zwei-Jahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro unterzeichnen. Die Transfersumme beläuft sich auf acht Millionen Euro.

Marko Arnautovic, der Star des österreichischen Fußballs, könnte bald wieder das Trikot von Inter Mailand tragen. Der 34-Jährige ist am Montag in Mailand eingetroffen, um medizinische Checks im Hinblick auf seine Verpflichtung beim italienischen Fußballmeister zu absolvieren. Laut der Zeitung „Gazzetta dello Sport“ winkt ihm ein Zwei-Jahres-Vertrag und ein Gehalt von 2,5 Millionen Euro pro Saison.

Verletzung zu Saisonbeginn

Arnautovic und Inter Mailand sind keine Unbekannten. Bereits in der Saison 2009/10 spielte der Wiener für die „Nerazzurri“. Damals holte der Club das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League. Arnautovic konnte aufgrund einer Verletzung zu Saisonbeginn jedoch nur drei Einsätze in der Serie A verbuchen und blieb in Cup und Champions League Zuschauer.

Inter Mailand und Club Bologna

Die aktuelle Transaktion zwischen Inter Mailand und Arnautovics aktuellem Club Bologna beläuft sich auf eine Summe von acht Millionen Euro. Zusätzlich zahlt der 19-fache italienische Meister an Bologna auch zwei bis drei Millionen Euro an Bonus-Zahlungen. Inter Mailands Coach Simone Inzaghi soll sich stark für die Verpflichtung von Arnautovic eingesetzt haben.

Arnautovic hatte in den vergangenen Tagen seinen festen Willen signalisiert, sich vom FC Bologna zu trennen, bei dem er noch einen Vertrag bis 2025 hatte. Sein Debüt im Inter-Trikot könnte bereits am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Monza stattfinden.