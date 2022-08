UEFA Champions League: Dinamo Zagreb in Gruppenphase

Zusammen mit den Glasgow Rangers und dem FC Kopenhagen zieht Dinamo Zagreb am Mittwoch in die Gruppenphase der Champions League ein. Die Wettquoten standen für die Kroaten bei den Play-offs ohnehin nicht schlecht, sind sie doch mit 22. Meistertiteln der Rekordmeister in der Heimat. 4:1 für Dinamo.

Mit einem deutlichen Sieg wandert Dinamo Zagreb gegen den norwegischen FK Bodø/Glimt in die Gruppenphase der UEFA Champions League. Trotz Verlängerung in der 70. Minute schafften die Norweger keinen Ausgleich mehr. Der Däne Albert Grönbaek schaffte allerdings ein Gegentor.

Bruno Petkovic erzielt per Fallrückzieher in der 35. Minute ein Tor. EPA-EFE/Antonio Bat

Kroatien konnte die Norweger locker übertrumpfen: Mislav Orsic schaffte das erste Tor gleich in Minute 4. Bruno Petkovic lieferte den zweiten Treffer mit einem spektakulären Fallrückzieher in der 35. Minute. Danach lieferten Josip Drmic und Petar Bockaj noch jeweils in der 116 und in der 120 Minute ab.

Nun zieht Dinamo Zagreb in die Gruppenphase der Champions League ein.

Wann ist die Gruppenphase der Champions League?

Spieltag 1: 6./7. September 2022

Spieltag 2: 13./14. September 2022

Spieltag 3: 4./5. Oktober 2022

Spieltag 4: 11./12. Oktober 2022

Spieltag 5: 25./26. Oktober 2022

Spieltag 6: 1./2. November 2022

Wann ist die K.O. Phase der Champions League?