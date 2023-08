Mit einer Rekordsumme von 90 Millionen Euro wechselt der ehemalige Leipziger Verteidiger Josko Gvardiol zu Manchester City und wird damit zum teuersten Verteidiger in der Geschichte des Fußballs. Trotz nur 11 Minuten Spielzeit im ersten Spiel für City, wird er bereits als ‚Rolls-Royce‘ und ‚Top-Verstärkung für die Zukunft‘ gefeiert. Während City den Meistertitel verteidigt, stellen sich andere Teams wie Arsenal und Manchester United als ernsthafte Konkurrenten heraus.



Die englische Premier League startet mit einem Paukenschlag in die neue Saison: Josko Gvardiol, der kroatische Nationalspieler und ehemaliger Leipziger Verteidiger, wechselt für eine Rekordsumme von 90 Millionen Euro zu Manchester City. Damit ist er der teuerste Verteidiger in der Geschichte des Fußballs. Trotz nur 11 Minuten Spielzeit im ersten Spiel für City, wird er bereits als ‚Rolls-Royce‘, ‚Juwel‘ und ‚Top-Verstärkung für die Zukunft‘ gefeiert.

Manchester City, das stolz auf drei aufeinanderfolgende Titel ist, steht vor der Herausforderung, diese Serie fortzusetzen. Letzte Saison war Arsenal ihm dicht auf den Fersen, und auch diese Saison wird es einer seiner Hauptkonkurrenten sein. Das Team von Pep Guardiola startet in die neue Saison ohne einige wichtige Spieler, darunter Riyad Mahrez und Ilkay Gündogan. Doch mit den Neuzugängen Mateo Kovacic von Chelsea und dem beeindruckenden Josko Gvardiol aus Leipzig, wird viel erwartet.

Viele Rivalen

Die Performance der anderen Teams in der letzten Saison und ihre Chancen in der neuen Saison sind ebenfalls von Interesse. Manchester United, das kürzlich City besiegte und den Supercup gewann, stellt sich als einer der großen Anwärter auf den Titel heraus. Chelsea, Liverpool und Tottenham, die andere Hälfte der großen englischen Sechs, haben in der vergangenen Saison die Erwartungen nicht erfüllt und stehen vor der Herausforderung, in der neuen Saison besser abzuschneiden.

In Bezug auf die finanziellen Details und Transferkosten, wird das Team von City auf dem Transfermarkt auf satte 1,25 Milliarden Euro geschätzt. Neben Gvardiol und Kovacic gibt es in England einen weiteren Kroaten – Ivan Perisic, der das Tottenham-Trikot trägt. Daher werden vorerst drei kroatische Nationalspieler in der englischen Meisterschaft spielen. Die Marktwerte der Spieler der Premier League haben die anderen vier Ligen aus der sogenannten Big Five (französisch, deutsch, italienisch und spanisch) abermals übertroffen und werden auf nun 10,49 Milliarden Euro geschätzt.

Die teuersten Transfers auf der Insel sind Declan Rice, der für mehr als 116 Millionen Euro von West Ham zu Arsenal gewechselt ist, gefolgt von Gvardiol.