Adis Jasic, der talentierte Verteidiger von Wolfsberger AC, hat sich laut österreichischen Medienberichten entschieden, zukünftig das Trikot der bosnischen Nationalmannschaft zu tragen. Österreich bedauert den Verlust eines weiteren großartigen Talents.

Jasic wurde am 12. Februar 2003 in Österreich geboren und hat bosnische Wurzeln – sein Vater stammt aus Zvornik und seine Mutter aus Vitinica. Er hat die Jugendmannschaften von Wolfsberger AC durchlaufen und spielt seit dem Sommer 2021 für die erste Mannschaft. In dieser Saison ist er ein fester Bestandteil des Teams, das derzeit auf dem neunten Platz in der österreichischen Bundesliga steht. Mit 24 Spielen, zwei Toren und sechs Vorlagen hat er bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Obwohl Jasic Aussenverteidiger ist, hat er auch im defensiven Mittelfeld gespielt. Da die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina seit Jahren einen Mangel an Flügelpositionen hat, hofft man, dass Jasic die Konkurrenz wird. Jasic hat bereits mit 20 Jahren einen Marktwert von 2 Millionen Euro laut Transfermarkt-Portal.

Das Portal Reprezentacija.ba berichtete kürzlich, dass der bosnisch-herzegowinische Fußballverband daran arbeitet, mehrere talentierte Fußballer aus Österreich für Bosnien und Herzegowina zu gewinnen. Zvjezdan Misimovic betonte, dass seine Generation hauptsächlich aus Spielern bestand, die in der Diaspora aufgewachsen sind, aber dass sie ihre Wurzeln nicht vergessen haben.

„Und das haben wir auf dem Platz gezeigt. Aber es ist von großer Bedeutung, dass sich ein Spieler mit seiner Nationalmannschaft verbunden fühlt“, fügte er hinzu.