Bosnier filmt sich bei 155 km/h mit lauter Musik – kurz vor Horror-Unfall

Ein junger Mann raste mit 155 km/h durch Tuzla (Stadt in Bosnien-Herzegowina) und übertrug seine Fahrt live auf Instagram, bevor er einen verheerenden Unfall verursachte. Bei dem Zusammenstoß wurden sieben Personen verletzt, zwei davon schweben in Lebensgefahr und werden derzeit intensivmedizinisch betreut.

Der folgenschwere Crash ereignete sich gegen 1:10 Uhr nachts in der 18. Hrvatske Brigade Straße, als der Mercedes-Fahrer mit voller Wucht in einen Toyota krachte. Wie die Polizeibehörde des Kantons Tuzla mitteilte, erlitten fünf der Unfallopfer schwere Verletzungen, die im Universitätsklinikum Tuzla behandelt werden mussten.

Live-Übertragung des Rennens

Besonders erschreckend: Der Unfallverursacher filmte seine rücksichtslose Fahrt für seine Follower. In der Instagram-Übertragung ist deutlich zu sehen, wie er mehrfach rote Ampeln missachtete und mit extremem Tempo durch die Straßen raste. Im Hintergrund dröhnte lautstark ein Lied der Volkssängerin Hajrija Gegaj, bevor die Aufnahme mit dem heftigen Aufprall in Tuzla-Solana abrupt endete.

Festnahme und rechtliche Konsequenzen

Der 24-jährige Unfallverursacher S.M. wurde unmittelbar nach dem Vorfall von der Polizei festgenommen. Die Behörden übergaben ihn dem Kantonalgericht Tuzla wegen des Verdachts auf schwere Gefährdung des öffentlichen Verkehrs gemäß den Artikeln 336 und 332 des Strafgesetzbuches der Föderation Bosnien und Herzegowina. Die Polizei bestätigte offiziell, dass der junge Mann während seiner Instagram-Live-Übertragung 155 km/h fuhr und dabei den verheerenden Unfall verursachte.

Alle sieben Verletzten werden weiterhin im Universitätsklinikum Tuzla medizinisch betreut, wobei fünf Personen schwere Verletzungen erlitten haben.