Bosnier verlängert eigenständig Visum und reist nach Österreich!

Am frühen Morgen des 14. Aprils wurden an dem Grenzübergang Stara Gradiska gefälschte Schengen-Visa bei der Reisepasskontrolle eines österreichischen Fahrzeugs entdeckt. Der 55-jährige bosnische Fahrzeugführer präsentierte den kroatischen Grenzbeamten Visa der Republik Österreich, deren Echtheit berechtigte Zweifel aufkommen ließ.

Die Beamten leiteten daraufhin umgehend Überprüfungen ein, welche die anfänglichen Vermutungen bestätigten: Die vorgelegten Visa waren tatsächlich gefälscht. Der Beschuldigte hatte mit diesen Manipulationen das Ziel verfolgt, seinen Aufenthaltsstatus innerhalb der Republik Kroatien und somit innerhalb der Europäischen Union unrechtmäßig zu regeln.

Rechtliche Konsequenzen

Das polizeiliche Vorgehen mündete in eine strafrechtliche Anzeige gegen den 55-jährigen Mann bei der Staatsanwaltschaft in Slavonski Brod wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Im Zuge eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens wurde ihm im Anschluss der Eintritt in die Republik Kroatien verwehrt. Diese Maßnahme wurde mit einem offiziellen Beschluss besiegelt und soll als abschreckendes Beispiel dienen, um zukünftige derartige Versuche der Einreise mit gefälschten Dokumenten in den Schengen-Raum zu unterbinden.