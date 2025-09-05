Box-Sensation: Nach Paul-Debakel will Tyson gegen Mayweather antreten

Nach der Schmach gegen Jake Paul bahnt sich für Mike Tyson bereits das nächste spektakuläre Duell an – diesmal gegen Boxlegende Floyd Mayweather.

Tyson musste nach seinem jüngsten Showkampf gegen Influencer Jake Paul einiges einstecken – allerdings nicht nur im Ring, sondern vor allem danach in der Öffentlichkeit. Der ehemalige Schwergewichtschampion, der gegen einen 31 Jahre jüngeren und boxerisch unerfahrenen Gegner antrat, wurde für seine Vorstellung regelrecht mit Häme und Kritik überschüttet.

Der Kampf gegen Paul fand am 15. November 2024 in Arlington, Texas, statt und ging über acht Runden. Tyson, mittlerweile 58 Jahre alt, zeigte eine deutlich langsamere und weniger explosive Performance als in seinen aktiven Jahren. Die Veranstaltung wurde live auf Netflix übertragen und generierte weltweit über 60 Millionen Zuschauer, brachte dem ehemaligen Champion jedoch auch herbe Kritik ein.

Mayweathers Karriere

Mayweather hingegen blickt auf eine beeindruckende Karriere mit fünf WM-Titeln in unterschiedlichen Gewichtsklassen zurück. Der Boxstar bewegte sich jedoch nie über das Junior-Mittelgewicht hinaus, das bei 154 Pfund (etwa 70 kg) seine Obergrenze hat. Seinen letzten offiziellen Kampf bestritt der Ausnahmekönner 2017, als er gegen den bekannten MMA-Kämpfer Conor McGregor in den Ring stieg.

Der heute 47-jährige Mayweather beendete seine Profikarriere mit einer makellosen 50-0-Bilanz und gilt als einer der besten defensiven Boxer aller Zeiten. Nach seinem offiziellen Rücktritt bestritt er mehrere lukrative Showkämpfe, darunter einen gegen YouTuber Logan Paul im Jahr 2021. „Money“ Mayweather verdiente in seiner Karriere geschätzte 1,1 Milliarden US-Dollar und ist damit einer der bestbezahlten Athleten der Sportgeschichte.

„Als mich CSI (Kampfsport-Promoter) wegen eines Kampfes gegen Floyd Mayweather angesprochen hat, dachte ich: ‚Niemals wird das passieren'“, wurde Tyson in der CSI-Mitteilung zitiert.

„Aber: Floyd hat Ja gesagt.“

Ein offizieller Termin für den Kampf steht noch nicht fest, Brancheninsider spekulieren jedoch über eine Austragung im ersten Halbjahr 2025. Der Gewichtsunterschied zwischen den beiden Kämpfern – Tyson wog zuletzt etwa 104 Kilogramm, Mayweather kämpfte nie über 70 Kilogramm – könnte für besondere Regelungen sorgen.