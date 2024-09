Boxkampf und TV-Comeback: Fünf Tage bis zum Raab-Showdown (VIDEOS)

Stefan Raab kehrt mit einem Knall auf die Bildschirme zurück. Sein dritter Boxkampf gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich steht an und markiert gleichzeitig sein TV-Comeback. Das Spektakel wird am Samstag, den 14. September, live auf RTL übertragen.

Bereits seit mehreren Monaten heizt Stefan Raab die Spannung zu seinem Comeback mit verschiedenen Clips an, in denen bekannte Persönlichkeiten auftauchen. Nach Auftritten von Elton, dem „Anzeigenhauptmeister“ Niclas M. und Fitnessikone Pamela Reif, liefert der neueste Clip die Überraschung: Es ist Comedystar Michael „Bully“ Herbig, der das Promi-Quartett vervollständigt.

Unerwarteter Twist

Am Montagmorgen, den 9. September, veröffentlichte Raab das neueste Video auf seinem Instagram-Account. Der Clip knüpft an eine frühere Episode an, in der Pamela Reif, verkleidet im Fatsuit, Raab trainierte und andeutete, dass nur „der Doktor“ noch helfen könne. Spekulationen schossen ins Kraut, ob entweder Dr. Bob oder Vitali Klitschko gemeint sein könnten.

Auflösung

Im aktuellen Video begleitet Reif Raab, weiterhin im Fatsuit, zur Klinik von „Dr. Lamborghini“. Nach einer kleinen humoristischen Szene, in der Raab erhebliche Mühe hat, Reif zu folgen und schließlich im Rollstuhl landet, begegnet er schließlich Michael „Bully“ Herbig als „Dr. Lamborghini“. Der Comedystar reagiert mit einem überraschten „Ach du scheiße…“, und das Video endet abrupt, was die Zuschauer zum Lachen bringt.

Das große Comeback

Das Interesse an Raabs Comeback ist enorm. Nach seiner Ankündigung im April dieses Jahres hat der Ex-„TV total“-Gastgeber seine Rückkehr sorgfältig inszeniert. Bis auf drei Live-Shows 2018 in der Kölner Lanxess Arena hatte er sich seit seinem Rückzug im Dezember 2015 nicht mehr vor einer TV-Kamera gezeigt.

Boxkampf-Spektakel der Superlative

RTL verspricht am 14. September ein unvergleichliches „Boxkampf-Spektakel der Superlative“. „Der Clark Final Fight“ startet um 20:15 Uhr und wird sowohl im TV als auch auf RTL+ live übertragen. Die Veranstaltung im ausverkauften Düsseldorfer PSD Bank Dome verspricht Spitzensport mit einer Prise Glamour und zahlreichen prominenten Gästen.

Starbesetzte Kommentatoren

Elton, der ehemalige Praktikant von Raab, übernimmt die Moderation des Abends. Frank „Buschi“ Buschmann kommentiert den Kampf, während Laura Wontorra direkt vom Boxring berichtet. Im Anschuss an den sportlichen Showdown folgt ein „Exclusiv Spezial: Der Talk danach“, moderiert von Frauke Ludowig, die live aus der Halle berichtet.