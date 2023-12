Bruder von „Zadruga“-Star Janjus soll Suizid begangen haben!

In einer schockierenden Wendung der Ereignisse hat Mihailo Janjusevic, der jüngere Bruder des bekannten Reality-TV-Stars Marko Janjusevic Janjus, soll laut serbischen Medien Suizid begangen haben. Mihailo war erst 27 Jahre alt.

Mihailo, der jüngere Bruder von Marko, machte sich in der Welt des Modelings einen Namen und war für seine Liebe zum Fitnessstudio bekannt. Er trat sogar in einem Musikvideo der Sängerin Dara Bubamara auf, was zu weitreichenden Diskussionen über sein Aussehen führte.

Janjus, bekannt aus der Reality-Show „Zadruga“, wurde nach Bekanntwerden der tragischen Nachricht von den Sicherheitskräften aus der Show geführt. Er war sichtlich aufgelöst und konnte seine Tränen nicht zurückhalten.

Mihailo hingegen äußerte sich öffentlich zu Markos Teilnahme an der Show und kommentierte seine Beziehungen zu anderen Teilnehmern. Er machte Schlagzeilen mit Aussagen wie „Unsere Mutter akzeptiert niemanden als Schwiegertochter außer Ena“ und „Anela ist nicht für die Familie Janjusevic geeignet“, was die familiären Spannungen noch weiter erhöhte.

großer Verlust

Die Familie Janjusevic teilte mit, dass sie Mihailo seit sechs Monaten nicht mehr gesehen hatte. Dies wirft ein trauriges Licht auf die familiäre Situation und lässt Fragen über die Dynamik innerhalb der Familie aufkommen. Es ist bekannt, dass Marko noch einen weiteren Bruder namens Boris hat, mit dem er jedoch ebenfalls in angespannten Verhältnissen steht.