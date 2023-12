Dragana Mirkovic völlig geschockt: Todesfall kurz vor Mega-Konzert!

Die traurige Nachricht erreichte uns über die sozialen Medien: Die Schwiegermutter der regionalen Musikikone Dragana Mirkovic ist verstorben. Ihr Ehemann, der österreichische Geschäftsmann Toni Bijelic, teilte die traurige Nachricht über den Tod seiner Mutter mit der Öffentlichkeit.

Der Ehemann von Dragana, Toni Bijelic, drückte seinen Kummer auf Instagram aus und schrieb: „Ruhe in Frieden, Mama.“ Dragana, bekannt für ihre gefühlvollen Balladen, setzte unter seinem Post ein schwarzes Herz als Zeichen der Trauer. Weitere Details über die tragischen Umstände sind bisher nicht bekannt, da sich die Familie noch nicht weiter zu dem Verlust geäußert hat. Auch Informationen über das Begräbnis, einschließlich Datum und Ort, werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der unglückliche Vorfall trifft die Familie in einer Zeit, in der die Sängerin sich intensiv auf ihre bevorstehenden Konzerte in der Belgrader Stark Arena vorbereitet. Der Verlust ihrer Schwiegermutter machen es ihr nicht leicht.