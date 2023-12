Diese 3 Sternzeichen-Paare haben ständig Streit!

Sind Sie in einer Beziehung, die ständig im Streit endet? Vielleicht liegt es an Ihrem Sternzeichen! In der Welt der Astrologie gibt es bestimmte Sternzeichen-Paare, die sich häufiger als andere in die Haare kriegen. In diesem Artikel beleuchten wir drei solcher Sternzeichen-Kombinationen, die oft aneinandergeraten, und erklären, warum das so ist.

Wassermann und Löwe

Beginnen wir mit dem Paar Löwe und Wassermann. Der Löwe, bekannt für sein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Luxus, steht gerne im Rampenlicht. Im Gegensatz dazu ist der Wassermann das personifizierte Understatement. Er gibt anderen den Vorrang und ist mit weniger zufrieden. Wenn diese beiden aufeinandertreffen, sind Konflikte vorprogrammiert, da ihre Bedürfnisse und Lebensstile diametral entgegengesetzt sind.

Skorpion und Widder

Das nächste Sternzeichen-Paar, das oft aneinandergerät, sind Widder und Skorpion. Beide zeichnen sich durch ihre Sturheit und Unnachgiebigkeit aus. Sie haben klare Standpunkte und weichen nicht davon ab. Für sie ist das ständige Streiten normal, doch für ihre Mitmenschen kann es anstrengend sein.

Fische und Jungfrau

Zuletzt betrachten wir das Paar Fische und Jungfrau. Fische sind bekannt für ihre Sensibilität und ihr Verständnis, doch wenn sie auf eine Jungfrau treffen, kann es schwierig werden. Jungfrauen lieben Ordnung und Struktur und setzen dies oft über alles andere. Dies kann für den Fisch schwer nachzuvollziehen sein und führt daher oft zu Meinungsverschiedenheiten.