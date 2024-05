Brutal: Bosnier attackiert Mitarbeiter mit Glasflasche

Am späten Nachmittag des 29. Mai kam es in Hallein, einem Bezirk im Bundesland Salzburg, zu einem erschreckenden Zwischenfall. Ein 30-jähriger Bosnier griff unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund drei Mitarbeiter einer Hausbetreuungsgesellschaft an. Diese waren gerade mit Gartenarbeiten beschäftigt, als der Übergriff erfolgte.

Der Täter setzte eine Glasflasche als Waffe ein, indem er sie zunächst einem 30-jährigen Lehrling an den Kopf warf und anschließend einem 58-jährigen Angestellten gegen den Kopf schlug. Ein 48 Jahre alter Mitarbeiter, der versuchte, den Angreifer abzuwehren, wurde mit einem Faustschlag getroffen. Trotz des heftigen Widerstands gelang es den attackierten Arbeitern, den Angreifer zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Aggressiv gegenüber Einsatzkräften

Selbst in Anwesenheit der Polizei zeigte der Täter keinerlei Beruhigung. Während der Festnahme leistete er heftige Gegenwehr und trat einen der einschreitenden Beamten. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde er in die Justizanstalt eingeliefert.

Verletzte Personen

Die durch den Angriff verletzten Personen, sowohl die drei Firmenmitarbeiter als auch der betroffene Polizist, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Teil der Verletzten wurde zur Behandlung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der bosnische Staatsbürger angezeigt.