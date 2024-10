Brutale Attacke: Hund beißt Frau Hand ab

Ein schwerer Hundeangriff erschütterte die Küstenstadt Townsville im australischen Bundesstaat Queensland. Eine 34-jährige Frau kämpft derzeit um ihr Leben, nachdem ihr eigener Hund, ein Pitbull, sie schwer verletzt hat.

Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, als ihr rechter Arm unterhalb des Ellenbogens abgebissen wurde. Notärzte, die schnell am Ort des Geschehens eintrafen, konnten den abgetrennten Armteil bergen und die Frau umgehend in ein Krankenhaus bringen. Sie befindet sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand.

Maßnahmen der Polizei und Reaktionen

Bei ihrem Eintreffen fanden die Polizeikräfte die schwerverletzte Frau blutend vor ihrer Haustür. Der Hund, der währenddessen im Haus verblieb, zeigte sich äußerst aggressiv und versuchte, das Gebäude zu verlassen. Sergeant Scott Warrick, der vor Ort war, erklärte in einer Pressekonferenz, dass der Hund so aggressiv war, dass man keine andere Wahl hatte, als ihn auf Anraten eines Tierschutzbeamten einzuschläfern. „Dieser Vorfall ist in meinen 37 Jahren Dienst der erste dieser Art, bei dem ich solch schwere Verletzungen nach einem Hundebiss beobachtet habe. Unsere Gedanken sind bei der Verletzten, und wir hoffen auf eine rasche Genesung“, so Warrick weiter.

Ein improvisierter Druckverband wurde angelegt, während einige Beamte das Haus absicherten, um weitere Gefahren zu verhindern. Weitere Maßnahmen umfassten, dass die Polizei das Anwesen abriegelte, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Laufende Ermittlungen

Einige Nachbarn berichteten, dass der Hund für aggressives Verhalten bekannt sei. Ein Nachbar zeigte der Presse sogar Narben, die er angeblich von vorherigen Attacken des Tieres davongetragen hatte. Die Polizei untersucht derzeit, ob zuvor bereits Meldungen über die Gefährlichkeit des Hundes eingegangen sind. Ein weiterer kleiner Hund wurde am Tatort unversehrt gefunden.

Lesen Sie auch: 16-Jähriger tätigt über 100 Online-Bestellungen und bezahlt nichtsEin 16-jähriger Jugendlicher wurde in Wien festgenommen, nachdem er über 100 Online-Bestellungen unter Verwendung fremder Daten getätigt und nicht bezahlt

16-Jähriger tätigt über 100 Online-Bestellungen und bezahlt nichtsEin 16-jähriger Jugendlicher wurde in Wien festgenommen, nachdem er über 100 Online-Bestellungen unter Verwendung fremder Daten getätigt und nicht bezahlt Vernachlässigtes Baby von Ratten bis auf die Knochen verstümmeltDas Kind erlitt irreparable Schäden, die die Amputation mehrerer Finger und über 50 Bisswunden erforderlich machten.

Vernachlässigtes Baby von Ratten bis auf die Knochen verstümmeltDas Kind erlitt irreparable Schäden, die die Amputation mehrerer Finger und über 50 Bisswunden erforderlich machten. Schock für Autofahrer: Spritpreise in Österreich schießen in die Höhe!Österreichische Autofahrer müssen sich auf steigende Spritpreise einstellen. Die CO2-Bepreisung wird angehoben, was die Kosten an der Zapfsäule erhöht.

Die Untersuchungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an. Das lokale Gremium und die Polizei arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass solche tragischen Ereignisse in Zukunft verhindert werden können.