Fünf Jahre Menschlichkeit: SOS Balkanroute lädt zur großen Jubiläumsfeier

Feiert mit SOS Balkanroute am 23. November 2024 in der Arena Wien fünf Jahre Menschlichkeit und Solidarität an den EU-Außengrenzen. Erlebt ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Highlights und inspirierenden Reden von engagierten Unterstützern!

Am Samstag, dem 23. November 2024, feiert die Hilfsorganisation SOS Balkanroute ab 18 Uhr ein bedeutendes Jubiläum in der Arena Wien. Fünf Jahre Menschlichkeit und Durchhaltevermögen stehen auf dem Programm. Diese Veranstaltung zollt dem unermüdlichen Einsatz für die Menschen an den EU-Außengrenzen Respekt. Es erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm mit musikalischen Highlights und inspirierenden Reden.

Rettung von 1500 Menschenleben

Die letzten fünf Jahre waren geprägt von zahlreichen Herausforderungen und Errungenschaften. Dazu zählen die Schließung des Horrorcamps im Vucjak im Jahr 2019 und die Rettung von 1500 Menschenleben nach dem Brand im Camp Lipa. Im Jahr 2023 gelang es, ein illegales Gefängnis für Geflüchtete aufzudecken und zu schließen. Diese Erfolge wären ohne die Solidarität der Menschen in Österreich nicht möglich gewesen.

FOTO: SOS Balkanroute

Unterstützung der Freiwilligen

Mit viel Dankbarkeit blickt SOS Balkanroute auf die Unterstützung der freiwilligen Helfer und Spender. Sie sammeln ehrenamtlich Kleidung und organisieren Hilfstransporte. Dank dieser Solidarität kann die Versorgung von Geflüchteten an der EU-Außengrenze weiterhin aufrechterhalten werden. Genau diese Solidarität wird an diesem Abend gefeiert.

Musik und Programm

Die musikalische Begleitung übernimmt die Honigdachs Bande mit Kreiml & Samurai, BAITS und Martin Spengler & die foischn Wiener. Zudem wird es Reden und Einlagen von den Omas gegen Rechts, Roman Gregory, Amnesty Austria und Stadtrat Peter Hacker geben. Kommt vorbei, schaut nicht weg und feiert mit uns ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts!

SOS Balkanroute Jubiläumsfeier DATUM: 23. November 2024 ab 18:00 Uhr

ADRESSE: Arena Wien – Große Halle, Baumgasse 80, 1030 Wien

ACTS: Honigdachs Bande, BAITS, uvm.

HOSTED BY: Malarina & Steffi Stankovic TICKETS: Hier kann man Tickets kaufen!

TICKETPREIS: 22,83 Euro pro Person

Über SOS Balkanroute

SOS Balkanroute ist eine Hilfsorganisation, die sich für die Rechte und das Wohlergehen von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen einsetzt. Durch direkte Hilfsmaßnahmen und Advocacy-Arbeit kämpft sie gegen die unmenschlichen Bedingungen, unter denen viele Menschen leben müssen. Die Organisation lebt von der Solidarität ihrer Unterstützer und engagiert sich für eine humane Flüchtlingspolitik in Europa.