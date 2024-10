Enis Bešlagić: „Es reicht nicht, Menschen zum Lachen zu bringen“

Sein ansteckender Humor, Charme und seine Authentizität haben die Herzen des Publikums in der gesamten Region erobert und verbunden. Den Reaktionen nach der Premiere seines Stücks „Da sam ja neko“ zufolge, hat er nun auch die Herzen des Publikums in Österreich gewonnen. Enis Bešlagić, einer unserer beliebtesten Schauspieler, spricht aus diesem Anlass mit dem Magazin KOSMO.

Aufführungen komplett ausverkauft

Wie sehr das Wiener Publikum die Arbeit von Enis Bešlagić schätzt, zeigt die Tatsache, dass die ersten drei Aufführungen seines Stücks „Da sam ja neko“ in Wien komplett ausverkauft waren. Aufgrund der großen Nachfrage hat Bešlagić einen vierten Termin für ein weiteres Treffen mit dem Publikum angesetzt.

Am 15. November wird das Wiener Publikum erneut die Möglichkeit haben, seine Darbietung zu genießen, und wenn das Interesse weiter zunimmt, wird sich der Schauspieler möglicherweise ein fünftes Mal dem Publikum widmen. Über die Frage, wie er seine positive Energie bewahrt, sie auf das Publikum überträgt und sich den Herausforderungen des Lebens stellt, haben wir mit dem gefeierten Schauspieler gesprochen.

KOSMO: Herzlich willkommen in Wien! Ich würde das Interview gerne mit einer persönlichen Frage beginnen – wie geht es Ihnen, und wie war die Reise nach Wien?

Enis Bešlagić: Die Reise verlief gut, wir sind ohne Probleme angekommen. Der Verkehr hat sich beruhigt, sodass wir die Fahrt genießen konnten. Wien hat seine eigenen Schönheiten, und viele Menschen, die wir kennen, leben hier, sodass wir in alle Richtungen hin- und hergerissen waren, um all unsere Freunde zu treffen. Trotzdem schaffen wir es, unsere Aufführungen zu spielen und uns mit den Leuten zu treffen.

FOTO: Igor Ripak

Es gibt das bekannte Sprichwort: „Wir alle haben zwei Leben. Das eine, das wir leben, und das andere, das andere sich vorstellen.“ Wie schwer ist es, sich vor dem Publikum zu öffnen, über sich selbst zu sprechen und seine Geschichte ehrlich durch das Stück „Da sam ja neko“ zu erzählen? Wie viel Mut erfordert das?

Offensichtlich so viel, wie man an Verrücktheit in sich trägt. Dieser gewisse Masochismus, den ich in mir habe, treibt mich wahrscheinlich dazu, trotz der ständigen Nervosität, die ich vor jedem Auftritt habe, es zu schaffen, sie während des Spiels zu überwinden. Ich glaube, das ist mir angeboren, manchmal ist es stärker als ich – dieses Bedürfnis, auf der Bühne zu stehen. Manchmal würde ich dem gerne entkommen, aber vergebens, es zieht mich immer wieder dorthin… Diese Art von „Krankheit“ war jahrelang präsent, weil ich ständig verfolgt habe, was andere über mich schreiben. Durch Kommentare und Aussagen habe ich erkannt, dass die Menschen eigentlich nicht viel über mich wissen, und ich habe beschlossen, ein Stück über mich selbst zu machen.

Sie sind dafür bekannt, dass Sie dem Publikum leicht ein Lächeln ins Gesicht zaubern, aber dieses Stück kann auch einige Menschen traurig machen. Tut es Ihnen leid, wenn Sie bemerken, dass jemand im Publikum eine Träne vergossen hat?

Ich denke, das ist ganz normal, denn auch ich lasse oft eine Träne fließen und verstecke meine Emotionen nicht. Die Menschen sollten sich entspannen und ihre Gefühle einfach zulassen. So ist das Leben – wenn man eine gewisse Empathie für andere hat, ist es ganz natürlich, dass es einen berührt, wenn jemand leidet, wenn jemand eine schwere Krankheit hat oder wenn man jemanden verliert, der einem nahe steht. Das ist das Leben. Das Leben besteht nicht nur aus Lachen und Spaß, sondern auch aus all den anderen Momenten. Aber es ist wichtig, diese Phasen so schnell wie möglich zu überwinden, mit Lachen und Humor, und wieder in die eigene Spur zu finden, ohne sich zu lange in diesen depressiven Phasen aufzuhalten.

FOTO: Igor Ripak

Was ist die Hauptbotschaft Ihres Stücks, und was möchten Sie, dass das Publikum nach der Aufführung mitnimmt?

Ich wünsche mir, dass das Publikum diese Botschaft versteht und dass sie in ihre Herzen gelangt. Dass sie ermutigt werden, Liebe zu zeigen. Wir haben oft Angst, anderen zu sagen, dass wir sie lieben, weil wir befürchten, dass es ausgenutzt werden könnte. Aber wenn diese Liebe bedingungslos ist und nichts im Gegenzug verlangt, dann gibt es nichts, was ausgenutzt werden könnte, außer dass man es aus sich herauslässt. Ich glaube, das Publikum geht deswegen oft nach Hause und fühlt sich „auf Werkseinstellungen“ zurückgesetzt. Auch diejenigen, die dachten, sie hätten alles im Leben erreicht, erkennen, dass wir jeden Tag von vorne beginnen. Ich glaube wirklich, dass das Publikum die Aufführung verlässt, als hätten sie eine Dosis Medizin bekommen, die ihnen während des Spiels verabreicht wurde.

Auch Sie haben sich, wie viele unserer Landsleute, zu einem bestimmten Zeitpunkt in Ihrem Leben im Ausland wiedergefunden, wo Sie gelebt und gearbeitet haben. Viele Menschen fühlen sich dabei entfremdet, sowohl in dem Land, in dem sie leben, als auch in dem Land, aus dem sie stammen. Was würden Sie diesen Menschen raten?

Ich denke, jeder sollte seine eigene Identität an dem Ort aufbauen, an dem er sich gerade befindet. Ich bin oft im Auto unterwegs und habe ständig das Gefühl, Teil der sogenannten „Diaspora“ zu sein, wie die Leute es nennen. Ich bin in Tešanj geboren und aufgewachsen, aber ich lebe nicht in Tešanj, also ist für mich alles, was außerhalb meines gewohnten Komforts liegt, „Diaspora“. Man ist nicht mehr „zu Hause“ in Sarajevo als in München. Ich glaube, egal wohin die Menschen gehen, sie sollten dort ihr Zuhause aufbauen. Wo auch immer ich hingehe, sei es morgen nach Zagreb, Belgrad oder Split, ich würde dort mein Zuhause durch die Menschen schaffen, die dort leben.

Jeder sollte seine Identität an dem Ort aufbauen, an dem er sich gerade befindet.

Ich könnte nicht alleine leben, ohne unsere Leute um mich zu haben. Ich glaube, dass es jetzt überall Menschen aus unserer Region gibt, dass diese Seelen überall präsent sind, und deshalb empfehle ich der Diaspora, den Ort, an dem sie angekommen ist, zu akzeptieren. Jemand hat sie dort aufgenommen, und ich denke, sie sollten diesen Ort als ihr Zuhause annehmen. Es ist schön, wenn Menschen ihre Emotionen haben, das Haus ihrer Mutter besuchen, und es ist wichtig, all das nicht zu vergessen, aber es ist unvermeidlich, dass die Generationen, die nach uns kommen, viel weniger Empathie für diese Art von „Heimat“ haben werden.

„Je älter wir werden, desto weniger glücklich sind wir“ – ein Satz aus dem neuen Disney-Film „Alles steht Kopf 2“, der viele Menschen berührt und zum Nachdenken gebracht hat. Wie bewahren Sie Ihre Motivation und Positivität angesichts der Herausforderungen des Lebens?

Auch ich habe meine Phasen, in denen das Leben ein wenig anders ist, aber ich weiß, wie ich diese Phasen verbergen kann, und ich belaste die Menschen nicht mit meinen Problemen. Stattdessen gebe ich ihnen das, wofür sie gekommen sind – Emotionen und Freude. Wenn man sich zwingt, für andere glücklich zu sein, bleibt man letztendlich auch in diesem Zustand. Ich denke oft, dass wir uns selbst dazu bringen müssen, gut zu sein. Mein Beruf zwingt mich dazu, positiv zu bleiben, weil die Menschen nicht gekommen sind, um etwas Trauriges zu sehen. Also tue ich, was ich am besten kann – ich übertrage positive Energie auf die Menschen.

Ich gehöre zu den Menschen, über die man sagt: „Das ist einer von uns“, und das ist für mich die schönste Bezeichnung. Keine territoriale, staatliche, nationale oder kantonale Zugehörigkeit. Wenn die Leute sagen: „Das ist unser Enis“, dann ist das für mich der größte Erfolg, denn so fühle ich mich wirklich, egal wohin ich gehe.