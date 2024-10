Djokovic kämpft sich ins Halbfinale

Novak Djokovic hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai das Halbfinale erreicht und ist seinem 100. Turniersieg damit ein Stück nähergekommen. Der serbische Tennisstar, derzeit Nummer vier der Setzliste, besiegte den 19-jährigen Jakub Mensik aus Tschechien nach einem harten Dreisatzmatch mit 6:7(4), 6:1, 6:4.

„Ich habe zum Glück im letzten Game gut serviert. Wir hatten viele lange Rallyes, es war ein harter Kampf“, freute sich Djokovic. Nun trifft der 37-jährige auf Taylor Fritz, den Finalisten der US Open, der sich zuvor gegen David Goffin mit 6:3, 6:4 durchgesetzt hatte.

Wien-Auftritt ungewiss

Mit dem Erreichen des Halbfinales in Shanghai sinken zugleich die Chancen, dass Djokovic bei den Erste Bank Open in Wien antreten wird. Trotz der Hoffnungen des Wiener Turnierdirektors Herwig Straka, den zweimaligen Gewinner in die Stadthalle zu holen, wird ein Antreten des Serben durch dessen Shanghai-Erfolg zunehmend unwahrscheinlicher. Straka betonte: „Wir müssen schauen, wie weit er kommt in Shanghai. Je früher er ausscheidet, umso größer ist die Chance.“

Holt er seinen 100. Titel?

Abseits des Turniergeschehens kommentierte Djokovic die Ankündigung seines langjährigen Rivalen Rafael Nadal, seine Karriere zu beenden. Djokovic würdigte die Erfolge des Spaniers und reflektierte über das Ende einer Ära im Tennis. „Auch wenn wir wussten, dass es eher früher als später passieren wird, war es immer noch ein Schock. Auch als Roger (Federer) es damals sagte oder auch Andy (Murray) dieses Jahr. Es war überwältigend. Ein großer Teil von mir ist mit ihnen gegangen. Es sind harte News für die Sportwelt.“, sagte Djokovic.

Lesen Sie auch: Jugostyle: Balkan Dad trainiert Novak Djokovic Novak Djokovic überrascht bei einem Showmatch in Bulgarien mit einem humorvollen Auftritt und stellt seinen neuen 'Trainer' vor.

Djokovic bricht wegen Herzproblemen fast zusammen Trotz Führung kämpft Novak Djokovic bei den US Open gegen Hitze und Atemprobleme.

„Wut-Posting“: Darum rastet Novak Djokovic völlig aus Novak Djokovic fordert nach einem umstrittenen Tennis-Match in Cincinnati dringend einen Videobeweis im Tennis.

Sollte Djokovic in Shanghai einen weiteren Sieg erringen und den 41. Masters-1000-Titel holen, könnte er damit seinem 100. Titel näher kommen. Dieser Meilenstein würde eine bemerkenswerte Leistung im Tennissport markieren und seine langjährige Dominanz unterstreichen. Diese Entwicklungen fesseln die Sportwelt, die gespannt auf die nächsten Auftritte des „Djokers“ schaut.