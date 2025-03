Brutale Eskalation in Favoriten: Messerstecherei trotz Waffenverbot

In Wien-Favoriten eskalierte ein Streit zwischen Syrern in einer Waffenverbotszone. Zwei Männer wurden verletzt, der Täter ist auf der Flucht.

In Wien-Favoriten ereignete sich heute eine Messerstecherei, die ausgerechnet in einer Zone mit Waffenverbot stattfand. Zwei Männer wurden verletzt, während die Polizei nach dem flüchtigen Verdächtigen sucht.

Brisanter Vorfall

Am Wielandplatz im 10. Wiener Bezirk eskalierte ein Streit zwischen zwei syrischen Männern, wobei einer von ihnen durch einen Stich in die Niere schwer verletzt wurde. Diese Auseinandersetzung, die in der „Waffenverbotszone Favoriten“ stattfand, betont die Brisanz des Vorfalls.

Ein weiterer Syrer, ein Bekannter des Opfers, versuchte, den Streit zu schlichten. Dabei erlitt er eine Verletzung am Unterarm und wurde zudem mit Pfefferspray attackiert, wie die Polizei mitteilte.

Fahndung läuft

Beide Männer wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Derweil läuft die Fahndung nach dem Täter auf Hochtouren. Einer der Verletzten gab an, dass „Meinungsverschiedenheiten aufgrund früherer Probleme“ der Auslöser für den gewalttätigen Konflikt waren, erklärte Polizeisprecherin Anna Gutt.

Der Täter ist auf der Flucht.