Buhrufe: Ceca schwenkt bulgarische Fahne in Nordmazedonien! (VIDEO)

Die bekannte Folk-Diva Svetlana Ceca Ražnatović trat am vergangenen Wochenende in Nordmazedonien auf. Doch der Auftritt wurde von einem unerwarteten Vorfall überschattet, der große Aufmerksamkeit bei den Konzertbesucher erregte.

Während der Darbietung eines ihrer bekannten Hits schwenkte die Sängerin offenbar versehentlich eine bulgarische Flagge. Das Publikum bemerkte den Fehler sofort und reagierte mit lautem Pfeifen und Unmutsbekundungen, da viele den Vorfall als Beleidigung empfanden.

Versehen

Obwohl klar war, dass es sich um ein Versehen handelte, hielt die angespannte Situation mehrere Minuten an. Ceca zeigte sich überrascht, bemühte sich zunächst, professionell weiterzumachen, entschied sich dann jedoch, das Konzert abzubrechen und die Bühne zu verlassen.

Augenzeugen zufolge wollte die Sängerin mit dieser Reaktion eine weitere Eskalation vermeiden. Doch ihr Abgang führte zu noch mehr Spannungen. Eine Videoaufnahme der Szene verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte für großes Aufsehen sowie geteilte Reaktionen unter den Fans.