Lidl senkt die Getränkepreise bei diesen Sorten drastisch!

Lidl Österreich setzt seine Preisoffensive fort und sorgt für eine deutliche Preisreduktion bei beliebten Erfrischungsgetränken: Ab sofort sind 8 Limonadensorten der Eigenmarke „Freeway“ dauerhaft um über 20 Prozent günstiger.

Die Preissenkungen gelten für alle 2-Liter-Gebinde – von der klassischen Cola bis zu zuckerfreien Limo-Varianten. Mit diesem Schritt bietet Lidl Österreich aktuell die günstigsten Limonaden des Landes an.

Seit Anfang des Jahres hat Lidl Österreich bereits die Preise von mehr als 1.300 Produkten nachhaltig gesenkt! Damit geht die Preisoffensive in die nächste Runde und sichert den heimischen Kund:innen weiterhin das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lidl Österreich

Wichtig!

Die Preissenkungen gehen auch hier nicht auf Kosten der Lieferanten oder der Qualität!

Die Limonaden-Eigenmarken, wie auch die aktuellen Gebindegrößen von „Freeway“, werden unter anderem im hochmodernen Getränkewerk der Schwarz Produktion hergestellt. Diese Synergien und Kostenvorteile aus der eigenen Wertschöpfungskette werden direkt an die Kund:innen in Form niedrigerer Preise weitergegeben.

Diese Limosorten werden günstiger

Freeway 0 % Zucker Orange oder 0 % Zucker Zitrone (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)

Freeway Zitronen-, oder Orangenlimonade (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)

Freeway Cola (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)

Freeway Cola, 0 % Zucker (2 Liter) 0,89 Ꞓ statt (1,15 Ꞓ)

Freeway Mixx Max (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)

Freeway Kräuterlimonade (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)