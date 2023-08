Bumble-Date endet böse: Frau erschießt ihren Lover

Was als vielversprechendes Treffen zweier Menschen begann, endete in einer schrecklichen Tragödie. Eine 18-Jährige und ein doppelt so alter Mann trafen sich in einem Hotelzimmer, um eine vermeintlich angenehme Nacht zu verbringen. Doch die Ereignisse nahmen eine düstere Wendung, die niemand erwartet hätte.

Emma und Charlie hatten sich über eine Dating-App kennengelernt und schon seit zwei Monaten Kontakt. Die Chemie schien zu stimmen, was dazu führte, dass sich die beiden im Luxor Hotel in Las Vegas trafen. Im Verlauf des Abends genehmigten sie sich acht Gläser Wodka und die Stimmung schien ausgelassen.

Doch gegen 3 Uhr morgens änderte sich die Atmosphäre schlagartig. Ein Streit brach aus, der in einem unvorstellbaren Akt endete: Die junge Frau erschoss den Mann. Die genauen Details der Nacht sind unklar. Es wird berichtet, dass Charlie sich über Emmas Husten beschwerte, der ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Die Reaktion darauf war unerwartet – Emma brach in Tränen aus und flüchtete ins Badezimmer.

Ermittlungen laufen noch

Was folgte, war eine tödliche Eskalation. Emma fühlte sich offenbar von Charlie angegriffen und griff zur Waffe, die auf dem Nachttisch lag. Ein Schuss durchbrach die Stille der Nacht und beendete das Leben des älteren Mannes. Stunden später wurde Charlies lebloser Körper gefunden, ein Schuss in den Kopf.

Die junge Frau setzte ihre fatalen Handlungen fort. Sie sammelte sämtliche Wertgegenstände ein und flüchtete mit Charlies Auto. Die Tatwaffe wurde in einem Mülleimer entsorgt, während die Ermittlungen auf Hochtouren liefen.