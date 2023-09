„Business Women of Bosnia and Herzegovina“ ist wieder da!

Nach einer dreijährigen Pause ist es endlich soweit: Der Herbstbasar „Business Women of Bosnia and Herzegovina“ kehrt zurück und verspricht ein Erlebnis voller einzigartiger handgemachter Produkte sowie die Möglichkeit, sich mit engagierten Unternehmern zu vernetzen.

Der Herbstbasar bietet eine breite Auswahl an faszinierenden handgefertigten Produkten, die sowohl aus Bosnien und Herzegowina als auch aus Österreich stammen. Hier finden Besucher einzigartige Schätze, von Kunsthandwerk über Schmuck bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten. Diese Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, um Geschenke für besondere Anlässe zu finden oder sich selbst mit handgefertigten Qualitätsprodukten zu verwöhnen.

Der Verein „Business Women of Bosnia and Herzegovina“ engagiert sich aktiv für die Unterstützung kleiner Unternehmer in beiden Ländern. Der Herbstbasar ist eine Möglichkeit, diese Bemühungen zu unterstützen und gleichzeitig die Vielfalt und Kreativität der Mitglieder des Vereins zu würdigen.

Networking & Austausch

Neben dem Einkaufen bietet der Herbstbasar auch eine Plattform für Networking und den Austausch von Ideen. Besucher haben die Gelegenheit, mit den Mitgliedern des Vereins und anderen Unternehmern ins Gespräch zu kommen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Der Herbstbasar findet in Wien statt und verspricht einen Tag voller Entdeckungen und Inspiration. Es ist eine großartige Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt und das Unternehmertum von Bosnien und Herzegowina und Österreich zu erleben.

HARD FACTS

Wann? Sonntag, 1. Oktober, ab 11 Uhr

Wo? Herklotzgasse 21, A-1150 Wien

Merken Sie sich das Datum vor und bringen Sie Ihre Freunde mit zum Herbstbasar. Der Verein „Business Women of Bosnia and Herzegovina“ freut sich darauf, Sie herzlich willkommen zu heißen und gemeinsam mit Ihnen einen unvergesslichen Tag zu verbringen.

(FOTO: zVg.)