Kriegsopfer-Überreste im Garten eines Orthopäden

Dr. Nebojsa Mraovic, renommierter Orthopäde aus Brcko, steht im Zentrum einer Untersuchung, nachdem in seinem Garten die Überreste eines Kriegsopfers aus dem Bosnienkrieg gefunden wurden. Die Behörden ermitteln, während Mraovic die Vorwürfe zurückweist und seine Unschuld beteuert.

Die Behörden in Bosnien und Herzegowina haben eine Untersuchung gegen Dr. Nebojsa Mraovic eingeleitet, nachdem in seinem Garten die Überreste eines Kriegsopfers gefunden wurden. Mraovic, ein angesehener Orthopäde aus Brcko, hat gegenüber Radio Free Europe zugegeben, dass er die Überreste in seinem Hof versteckt hatte.

Im Jahr 2012 wurden die Überreste eines Opfers des Genozids im Garten des Familienanwesens von Mraovic beigesetzt. An dieser Stelle wurde später ein Brunnen errichtet. Nach unbestätigten Berichten brachte Mraovic die sterblichen Überreste bereits 1997 nach Brcko. Es wird angenommen, dass es sich bei den Überresten um ein Opfer des Genozids von Srebrenica handelt. Die Exhumierung fand am 21. September statt, nachdem ein Zeuge entscheidende Informationen bereitgestellt hatte.

Medizinische Zwecke

In einem Gespräch mit Radio Free Europe wies Mraovic die Anschuldigungen zurück. „Ich habe die Knochen medizinisch im Krankenhaus genutzt, um Operationen zu planen. Damit konnte vielen Menschen geholfen werden“, erklärte er. Auf die Frage nach rechtlicher Vertretung entgegnete Mraovic: „Warum sollte ich mich gegen solche Gerüchte verteidigen?“.

Mraovic betreibt seit Jahren eine private orthopädische Praxis in Brcko und befindet sich nach verfügbaren Informationen derzeit nicht in Bosnien und Herzegowina.

Fast drei Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges in Bosnien und Herzegowina werden noch immer 7.597 vermisste Personen gesucht, davon 1.200 allein in Srebrenica. Die sterblichen Überreste der in Srebrenica getöteten Bosniaken, wo laut Urteilen internationaler und nationaler Gerichte im Juli 1995 mehr als 8.000 Menschen getötet wurden, wurden nach dem Krieg in mehr als 80 Massengräbern in der gesamten Region Podrinje gefunden.

Nach den Verbrechen wurden die Körper von einem Massengrab zum anderen verlegt, was ihre Identifizierung und Beerdigung erschwerte.