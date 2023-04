Donald Trump beteuert Unschuld nach Anhörung in New York

Donald Trump hat sich nach seiner gestrigen Anhörung geäußert und gesagt, dass es keinen Fall gibt, wenn es um seine Anklage geht und dass nichts Unrechtes getan wurde.



In einer Erklärung auf der Social-Media-Plattform Truth Social beschuldigte der ehemalige US-Präsident den New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, die Stadt abgeschottet und 38.000 Polizisten in New York City eingesetzt zu haben. Dann bestätigte er, dass er eine Rede auf seinem Anwesen Mar-a-Lago halten wird.



„Die Anhörung war schockierend für viele, weil es keine Überraschungen gab und damit keinen Fall gab. Fast jeder Jurist hat gesagt, dass es hier keinen Fall gibt. Nichts wurde Unrechtes getan!“ sagte Trump.



Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat heute vor Gericht in Manhattan auf die Anklage reagiert, die von der New Yorker Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben wurde. Die Anklage umfasst 34 Punkte und es war bisher nicht klar, wofür genau der ehemalige Präsident angeklagt wurde, aber heute hat der Staatsanwalt das Dokument versiegelt und alle Details bekannt gegeben. Trump erklärte, dass er unschuldig sei.

In der Anklage werfen die Ankläger Trump vor, „kriminelle Geschäftsdokumente gefälscht zu haben, um während der Präsidentschaftswahlen 2016 kriminelles Verhalten vor der Wählerschaft zu vertuschen“.

Die nächste Anhörung von Trump ist für den 4. Dezember geplant.